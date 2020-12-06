Фінансування української армії не скоротиться ні на гривню, – Зеленський

Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну

«Реформа оборони безпрецедентна та масштабна за амбіціями» – глава держави

Фінансування української армії у майбутньому не скоротиться ні на гривню, попри складні часи.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

«ЗСУ отримають новітню та модернізовану техніку, цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. Попри важкі часи, фінансування не скоротиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни», – запевнив Зеленський.

За його словами, реформа оборони безпрецедентна та масштабна за амбіціями. Цьогоріч Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, і це красномовне свідчення наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом, переконаний глава держави.

«Крім цього, наша мета – нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об’єктів військово-морської інфраструктури. Це місця постійної дислокації військово-морських частин, побудова нових баз та навчальних закладів», – додав президент.

Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну, адже їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Збройних сил.

Читайте також: