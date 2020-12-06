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    Політика

    Фінансування української армії не скоротиться ні на гривню, – Зеленський

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    Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну - Фінансування української армії не скоротиться ні на гривню, – Зеленський
    Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну
    Скріншот з відео

    «Реформа оборони безпрецедентна та масштабна за амбіціями» – глава держави

    Фінансування української армії у майбутньому не скоротиться ні на гривню, попри складні часи.

    На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

    «ЗСУ отримають новітню та модернізовану техніку, цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. Попри важкі часи, фінансування не скоротиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни», – запевнив Зеленський.

    За його словами, реформа оборони безпрецедентна та масштабна за амбіціями. Цьогоріч Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, і це красномовне свідчення наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом, переконаний глава держави.

    «Крім цього, наша мета – нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об’єктів військово-морської інфраструктури. Це місця постійної дислокації військово-морських частин, побудова нових баз та навчальних закладів», – додав президент.

    Глава держави закликав ушанувати хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя за Україну, адже їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні.

    Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Збройних сил.

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    Теги: реформа ЗСУ НАТО фінансування Володимир Зеленський
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