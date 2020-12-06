6 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

6 грудня починаються різдвяні свята у християн

6 грудня 2020 року в Україні відзначають День Збройних Сил. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Воронезького. У народі свято називають Митрофанів день.

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України заснований постановою Верховної Ради в 1993 році. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні Сили України«.

День святого Миколая у західних християн

У цей день католики вшановують пам’ять святого Миколая, покровителя мандрівників і дітей. День святого Миколая має релігійне коріння і традиції святкування, вироблені в народі століттями.

День єпископа Митрофана, Митрофанів день

У церкві 6 грудня вшановують пам’ять Митрофана, який відомий як єпископ церкви, котрий жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним із святих.

Народився Митрофан в сім’ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений. Однак овдовів в 40 років, після чого вирішив відправитися у пустелю для того, щоб прийняти постриг і стати ченцем. Значно пізніше Митрофан стає настоятелем монастиря. Він дуже дбав про те, щоб зміцнити позиції церкви, активно займався створенням нових храмів і приймав усі заходи для того, щоб підвищити моральний і духовний рівень священнослужителів.

Традиції і звичаї дня

Наші предки дуже весело проводили цей день: вони гуляли, грали, співали, влаштовували гуляння з пивом і пирогами, які готували разом. Так сильно раділи з того, що остаточно встановився санний шлях. Однак сильних веселощів, а тим більше бенкет краще не влаштовувати, так як зараз час Різдвяного посту.

Вшановували також і ворожили на тих, хто вирушив на війну. Для цього випікали три булки, а в одну з них вкладали хрест. Одну булочку клали на порозі, іншу – біля ікон, а третю – на лавку. Якщо булка з хрестом опинилася на порозі, то скоро повернеться додому родич з війни, а якщо біля ікон, то ця прикмета обіцяє йому смерть.

Матері робили спеціальні обереги хлопцям, яких скоро збираються забрати в армію. На тканину наговорювали слова: «Я тебе народила, пестила і плекала, ночей недосипала, життя проживала. Я з тобою буду завжди, не трапиться з моїм синочком ніяка біда. Руками відведу, словами заговорю, від багнета і кулі захищу». Потім цю тканину слід зашити в речі сина. А коли у нього з’явиться форма, він повинен сам зашити оберіг в комір. Ні в якому разі не можна розлучатися з цим талісманом.

Також ви можете провести замову, щоб були добрими ваші відносини з чоловіком. Для цього приготуйте чай і наговоріть на нього такі слова: «Я багато не прошу, тільки про лад в сім’ї молю. Щоб чистими були наші відносини, не завдавали один одному образи. Амінь». А чай потрібно дати випити чоловікові.

Народні прикмети

Якщо на Митрофана 6 грудня мрячить дрібний сніг і вітер з півночі дме, то 6 червня проллється на землю «сліпий» дощик, принесений вітром з півночі.

Рідкісні хмари 6 грудня – прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода.

Сонце за хмару ховається – буде буревій.

Ясний і круторогий місяць віщує холоднечу взимку.

Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже суворою.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Навколо місяця видно рожеві і тьмяні кільця – вірні прикмети того, що будуть тріскучі морози.

Хмари «горять» на заході – це віщує ясну погоду.

З неба шум доноситься – буде заметіль.

Що не можна робити

Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції і будьте доброзичливішими.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися по допомогу, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини

6 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.