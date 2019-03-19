Геращенко: для введення на Донбас оціночної місії ООН достатньо рішення генсека



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Місія ООН

Геращенко зауважила, що для того, щоб оціночна місія працювала, не потрібно ніяких голосувань і рішень Ради Безпеки ООН чи Генасамблеї ООН

Для введення оціночної місії ООН на Донбас не потрібно жодних голосувань у Раді Безпеки чи Генасамблеї ООН - вона може бути введена одноосібним рішенням генерального секретаря цієї організації.

Про це під час робочої поїздки до Донецької області заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляється на сайті БПП «Солідарність».

«Я вважаю дуже правильно, що під час свого останнього візиту на Генеральну асамблею ООН президент Порошенко закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша послати технічну місію на окуповану територію Донбасу, для того, щоб зробити оцінку введення миротворчої місії»,- наголосила вона.

Також Геращенко зауважила, що для того, щоб така оціночна місія працювала, не потрібно ніяких голосувань і рішень Ради Безпеки ООН чи Генеральної асамблеї ООН.

«Це може бути одноосібне рішення самого Генсека. Важлива тут тільки політична воля. І ми дуже сподіваємося, що після завершення виборів, коли побачать, що курс на політико-дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі залишається незмінним, з боку наших міжнародних партнерів буде прийнято таке рішення, і оціночна місія ООН зайде на Донбас, щоб оцінити платформу для введення миротворчої місії. Також має бути й окрема комісія, яка оцінить збитки», - додала нардеп.

До слова, Порошенко на саміті НАТО поставить питання про План дій щодо членства України.