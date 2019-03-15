Порошенко на саміті НАТО поставить питання про План дій щодо членства України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко планує у грудні 2019-го на саміті НАТО поставити питання про ПДЧ для України

Порошенко написав лист Генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу

Президент України Петро Порошенко привітав Північноатлантичний альянс із 70-річчям та пообіцяв на саміті НАТО у грудні 2019 року порушити питання про План дій щодо членства України.

Про це йдеться у листі Глави держави Генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, що опублікований прес-службою місії України при НАТО.

«Шановний Єнсе, прийміть мої найщиріші вітання з ювілеєм! Будучи визнаним лідером стратегічного бачення, ви внесли значний вклад у розвиток міцних зв'язків між Україною та Альянсом», - зазначив Порошенко.

Президент запевнив, що напередодні 70-річчя НАТО пишається тим, що партнерство з Україною стало важливою сторінкою в історії альянсу.

За його словами, Україна високо цінує солідарність Північноатлантичного союзу з Україною і незмінну підтримку країни перед лицем агресії Росії.

«Як ми обговорювали на Мюнхенській конференції з безпеки, візит Північноатлантичної ради в Україну послужив би ще одним сильним сигналом про те, що НАТО твердо підтримує Україну - в політичному і практичному плані. Я також хотів би запевнити вас у тому, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові нашого спільного і безпечного майбутнього», - написав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна повністю віддана проведенню реформ, зокрема, відповідно до курсу на інтеграцію в НАТО.

«З огляду на те, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії з оновлення нашого партнерства, в тому числі шляхом надання Україні ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО - ред.)», - підкреслив президент.