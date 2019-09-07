Глава Офісу Зеленського анонсував місцеві вибори у короткі строки



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Місцеві вибори в Україні за планом мали б відбутися у 2020 році

За словами Богдана, місцеві вибори мають продемонструвати владі на місцях, як до неї ставляться люди

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів у короткі строки.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «Україна».

За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори та їх результати мають продемонструвати владі на місцях, як до неї ставляться люди.

«Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити не пустим словам про тисячу садочків, а люди оцінять, як до них ставиться місцева влада, як в них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають їх вимогам. Я думаю, що скорі вибори, вони в будь-якому випадку будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди», - сказав Богдан.

Нагадаємо, 6 вересня Центральна виборча комісія України затвердила обсяг видатків на місцеві вибори для включення до бюджетного запиту до проєкту Державного бюджету на 2020 рік у сумі 2 млрд 238 млн 76 тис. грн.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися наступного року.

Джерело: РБК-Україна