  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Виступи міністрів, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні

    Нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні - Виступи міністрів, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні
    Нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні
    фото з відкритих джерел

    Парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом

    Сьогодні, 18 лютого о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

    Виступи міністрів

    Очікується, що сьогодні нардепи, під час години запитань до уряду, заслухають доповіді:

    • міністра фінансів Сергій Марченко щодо забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;
    • міністра оборони Олексія Резнікова - про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;
    • прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки України.

    Цього разу година запитань до уряду триватиме з 10:00 до 12:00.

    Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:

    • загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);
    • встановлення нового свята - Дня Української Державності (№ 5864);
    • внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);
    • соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285);
    • внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соцзахисту ветеранів війни (№ 6350);
    • внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395);
    • протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748);
    • вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№ 5253-1).

    Разом з тим парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

    Також нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні.

    Нагадаємо, Верховна Рада змінила графік своєї роботи. Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

    Читайте також: Рада проголосувала за амністію: скільки ув’язнених вийдуть на волю
    Теги: ЗСУ фінансування час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виступи міністрів, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні