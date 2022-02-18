Виступи міністрів, пенсії та нове свято: порядок денний Ради на сьогодні

Нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні

Парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом

Сьогодні, 18 лютого о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Виступи міністрів

Очікується, що сьогодні нардепи, під час години запитань до уряду, заслухають доповіді:

міністра фінансів Сергій Марченко щодо забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;

міністра оборони Олексія Резнікова - про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;

прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки України.

Цього разу година запитань до уряду триватиме з 10:00 до 12:00.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:

загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№2683-2683-3);

встановлення нового свята - Дня Української Державності (№ 5864);

внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (№5801);

соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285);

внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соцзахисту ветеранів війни (№ 6350);

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395);

протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748);

вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (№ 5253-1).

Разом з тим парламентарі розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

Також нардепи планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада змінила графік своєї роботи. Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.