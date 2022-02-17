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    Верховна Рада змінила графік своєї роботи

    Із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня - Верховна Рада змінила графік своєї роботи
    Із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня
    фото з відкритих джерел

    Нардепи 22-25 лютого працюватимуть у сесійній зал

    Верховна Рада вирішила працювати наступного тижня, з 21 лютого: вона внесла відповідні зміни до свого календарного плану.

    Проєкт постанови №7060 про внесення змін до календарного плану проведення 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання «слуги народу» Давид Арахамія та Андрій Мотовиловець подали до парламенту 16 лютого. 17 лютого за нього проголосували 320 народних депутатів

    Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

    Попередній план виглядав так.

    Нардепи поміняли місцями пленарні тижні

    Нардепи поміняли місцями пленарні тижні


    Під час розгляду питання нардепи наголошували, що порядок денний на кінець лютого має бути «не пустий», а насамперед військово-оборонний.

    У четвер, 17 лютого, Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням.

    Також парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.

    Теги: Верховна Рада Давид Арахамія час
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    Верховна Рада змінила графік своєї роботи