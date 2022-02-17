Верховна Рада змінила графік своєї роботи

Із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня

Нардепи 22-25 лютого працюватимуть у сесійній зал

Верховна Рада вирішила працювати наступного тижня, з 21 лютого: вона внесла відповідні зміни до свого календарного плану.

Проєкт постанови №7060 про внесення змін до календарного плану проведення 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання «слуги народу» Давид Арахамія та Андрій Мотовиловець подали до парламенту 16 лютого. 17 лютого за нього проголосували 320 народних депутатів

Нардепи змінили постанову від 27 січня – і 21 лютого проведуть погоджувальну раду, а 22-25 лютого працюватимуть у сесійній залі. Натомість із 28 лютого по 4 березня буде робота з виборцями замість пленарного тижня.

Попередній план виглядав так.

Нардепи поміняли місцями пленарні тижні



Під час розгляду питання нардепи наголошували, що порядок денний на кінець лютого має бути «не пустий», а насамперед військово-оборонний.

У четвер, 17 лютого, Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Також парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.