Рада проголосувала за амністію: скільки ув’язнених вийдуть на волю

Амністія відбудеться вперше за останні чотири роки

Верховна Рада у четвер, 17 лютого, підтримала законопроєкт №5249 Про амністію з нагоди 30-річчя незалежності України. Документ передбачає дострокове звільнення 1173 ув'язнених. Про це інформує «Кореспондент.net»«За» проголосували 310 депутатів за необхідних 226 голосів.

Автор законопроєкту – нардеп від «Слуги народу» Юлія Яцик – зазначила, що амністія відбудеться вперше за останні чотири роки.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що в «умовах жорсткої економії державних коштів та значного дефіциту площ в установах виконання покарань акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та заощадити бюджетні кошти на утримання осіб у зазначених установах».

Раніше повідомлялося, що у результаті податкової амністії вже легалізовано понад 1,5 млрд грн, а до державного бюджету надійшло 50 млн. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше податківці пояснили, як правильно задекларувати валюту у межах податкової амністії.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні було оголошено «податкову амністію» (добровільне одноразове декларування фізичними особами активів, що їм належать, з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме до 1 вересня 2022 року. Станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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