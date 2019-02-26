Гройсман назвав «єдине, чим він не може похвалитися»



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Фото: Главком

Президент пожартував, що у прем'єр-міністра «блискуча англійська»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає недостатнім свій рівень англійської мови.

Про це він сказав у вівторок на зустрічі з представниками IT-сектора. Завершуючи свою промову, прем'єр звернувся до одного з учасників зустрічі.

«Я прочитав на вашому комп'ютері дуже, як мені здається, вдалий девіз на щодень. «Новий день - це нова успішна історія», - переклав він напис.

Своєю чергою, президент Петро Порошенко, який також був присутній на зустрічі, пожартував, що у прем'єр-міністра «блискуча англійська».

«Це єдине, пане президенте, чим я не можу похвалитися. Поки що», - сказав Гройсман.