Гройсман назвав лист Данилюка послам G7 неприйнятним і необґрунтованим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Олександр Данилюк та Володимир Гройсман

За словами глави уряду, Данилюк вибачився за лист

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає неприйнятним лист міністра фінансів Олександра Данилюка послам Великої сімки, в якому поінформував про конфлікт із прем'єр-міністром.

«Ми з колегами-міністрами після засідання уряду в присутності Данилюка обговорювали це питання. Всі колеги вважають, що навіть такий лист був абсолютно неприйнятним, а його реакція була невиправданою і емоційною», - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, Данилюк «вибачився за цей лист, сказав, що це його помилка, що він неправильно зробив».

«Але, тим не менш, це був лист уже не про Данилюка, який написав до Єврокомісії, це був лист, яке підриває довіру до самої України, що є абсолютно необґрунтованим», - додав Гройсман.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк написав листа послам G7 з наміром, як було зазначено, уникнути двозначності і маніпуляцій у його конфлікті з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомлялося, сварка Данилюка і Гройсмана через призначення заступника сталася ще на засіданні Кабміну 23 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна