Данилюк поскаржився на Гройсмана послам країн G7

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Фото: epravda.com.ua Олександр Данилюк зазначив, що запропонував Гройсману подати в парламент прохання про його відставку

За даними ЗМІ, парламент може звільнити главу Мінфіну вже на наступному тижні

Міністр фінансів Олександр Данилюк написав листа послам G7 з наміром, як було зазначено, уникнути двозначності і маніпуляцій у його конфлікті з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Про це йдеться в листі міністра, який є у розпорядженні видання Економічна правда.

Зазначається, що в листі Данилюк описує конфлікт з прем'єром і небажання останнього призначити його заступником Яну Бугримову.

За його словами, президент Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали Кононенко і Южаніна, - спочатку це був Уманський, пізніше Горобець. Через те, що Данилюк ці кандидатури на посаду не погоджував, уже два роки він працює без заступника.

Данилюк також зазначив, що чинна влада заважала реформуванню фіскальної служби.

«Прем'єр також заблокував призначення постійного глави ДФС і його заступників. Ви знаєте, що виконувач обов'язків глави дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Він уже більше року перебуває на посаді в протиріччі із законом», - зазначив Данилюк.

«Для мене неприйнятне, коли призначення на посаду моїх заступників має узгоджуватися з президентом чи прем'єр-міністром», - зазначив він.

Данилюк також зазначив, що запропонував Гройсману подати в парламент прохання про його відставку.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на своє джерело в Мінфіні, у міністерстві підтвердили факт направлення такого листа, однак джерело не змогло сказати, чи є оприлюднений текст остаточним його варіантом.

У свою чергу РБК-Україна з посиланням на джерела в парламенті повідомляє, що на наступному тижні Верховна Рада може звільнити Данилюка з ініціативи Гройсмана.

За даними видання, на закритій частині засідання Кабміну 30 травня Гройсман вніс на розгляд членів уряду проект подання про звільнення міністра фінансів.

Зазначається, що це рішення підтримала більшість міністрів, за винятком в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе і міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як повідомлялося, сварка Данилюка і Гройсмана через призначення заступника сталася ще на засіданні Кабміну 23 травня.