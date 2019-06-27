  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Гройсман обговорив з главою місії спостерігачів ОБСЄ вибори до Верховної Ради

    • Розсилка
    Альберт Йонсон та Володимир Гройсман - Гройсман обговорив з главою місії спостерігачів ОБСЄ вибори до Верховної Ради
    Альберт Йонсон та Володимир Гройсман

    Прем’єр наголосив, що президентська кампанія продемонструвала світу «нашу відкритість і демократичність»

    Уряд України надає важливого значення підготовці та проведенню виборів до Верховної Ради на високому демократичному рівні.

    Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з главою місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Альбертом Йонсоном, повідомляє Урядовий портал.

    «Ваша місія – місія спостереження – дуже важлива. Ми надаємо важливе значення демократичності виборів. Президентська кампанія продемонструвала світу нашу відкритість і демократичність. Важливо, аби і парламентські вибори пройшли на такому ж високому рівні», - сказав Гройсман.

    Як зазначив зі свого боку Йонсон, він із задоволенням прибув в Україну. «Для мене велике натхнення працювати в Україні», – сказав дипломат.

    Місія є спостережною і працюватиме в Україні під час підготовки та проведення парламентської кампанії.

    Йонсон родом з Ісландії, багато років працював в уряді Ісландії та на дипломатичних посадах. З 2018 року очолює місію БДІПЛ ОБСЄ, зокрема спостерігав за проведенням президентських виборів у Литві.

    Читайте також статтю:
    Читайте також
    Володимир Гройсман ОБСЄ вибори політика Україна уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ