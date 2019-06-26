«Я подарунки вам приніс». За три тижні до виборів Гройсман перевдягнувся у Діда Мороза тема дня

Менш ніж за місяць до виборів Володимир Гройсман вирішив ощасливити українців зниженням тарифів та підвищенням пенсій

Коли українці знемагають від спеки, прем’єр взявся знижувати тарифи… на опалення

Посеред спекотного літа, коли до парламентських виборів лишилося менше місяця, уряд на чолі з Володимиром Гройсманом перейнявся… зниженням тарифів на тепло та підвищенням пенсій. Пояснення такій турботі про народ просте - прем’єр-міністр веде у Раду свою «Українську стратегію», але рейтинг цієї партії настільки низький, що потрапити у парламент вона може лише завдяки диву. І ось це диво в авральному режимі намагається сотворити Гройсман.

Чому хвилюється Володимир Борисович

Шанси «Стратегії» на подолання 5 % бар’єру не проглядається, тож Гройсману треба іти на неординарні кроки. І робить він це із розумінням, що розгрібати наслідки цих рішень будуть вже інші. І взагалі знижувати тарифи на опалення в неопалювальний сезон, коли українці знемагають від спеки, – те ще ноу-хау...

Засідання уряду вже тривалий час проходять на фоні банера з рекламним слоганом партії Гройсмана «Україна – не просто місце на карті». А сам голова уряду так само традиційно проводить його в стилі «я за простих людей». От і сьогодні прем’єр почав саме з найбільш болючої теми – розповіді про те, як людям важко сплачувати комунальні тарифи. Володимир Борисович нагадав, що «Нафтогаз» (звісно, за його дорученням) почав знижувати ціни на газ і обурився тим, що при однакових цінах на блакитне паливо та інші складові для всіх регіонів ціни на тепло та гарячу воду в них різняться.

«Спираючись на власний досвід, я ставлю питання – чому в одних містах ціна тепла 2000 грн за гігакалорію, а в інших – 1300 грн? Чому така різниця?», – поцікавився Гройсман у урядовців і анонсував прийняття рішення про обмеження ціни на тепло для всіх регіонів 1400 грн за гігакалорію при наявності лічильника і 35,21 грн за квадратний метр при відсутності лічильника. На гарячу воду – 83,66 грн за кубічний метр за наявності рушникосушарок та 75,74 грн за їх відсутності.

«Я змушу всіх комунальних баронів виконувати рішення уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обґрунтованою ціною», – пригрозив Гройсман.

Про те, що цей спіч був заготовлений свідчить і те, що акцію «Чесна платіжка» прем’єр заговорив анонсував ще кілька днів тому. Сталось це в ефірі телеканалу «Україна», підконтрольного Ринату Ахметову, який контролює значну частину української енергетики і, по суті, заробляє на високих тарифах. Тоді Гройсман також звернув увагу на несправедливу різницю в тарифах між регіонами і розповів, що дав доручення, чомусь Мінюсту, розробити відповідну програму для подолання цієї різниці.

Міністр юстиції Павло Петренко, який іде в Раду за списком «Української стратегії Гройсмана», на засіданні навів низку прикладів регіонів з завищеними цінами на тепло та гарячу воду. Особливо часто він згадував місто Сміла Черкаської області. У цьому місті через непорозуміння з колишнім теплопостачальником утворились величезні борги за газ і воно ледь не замерзло цієї і позаминулої зими. Петренко побачив в цінових перекосах злий умисел комунальних підприємств та приватних компаній, через які ціна за гігакалорію де-інде сягає більше ніж 2 тисяч грн. Міністр заявив, що після введення урядом граничних тарифів сім’я в тій же Смілі зможе платити за опалення та теплу воду менше аж на 40 %. Також пролунали заклики оприлюднити дані про постачальників тепла і маніпуляторів притягнути до відповідальності.

Голова уряду Володимир Гройсман традиційно проводить засідання в стилі «я за простих людей»

Уряд: за і проти

Віце-прем’єр та міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Генадій Зубко крізь зуби прокоментував таку ініціативу Гройсмана. Він звернув увагу, що постанова стосується тільки міст обласного значення та Києва (для всіх інших, в тому числі, Сміли, постанова носить лише рекомендаційний характер) і спрогнозував, що її прийняття призведе до збитків для держбюджету. Також він натякнув, що прем’єр так перейнявся тяжкою долею людей, бо бере участь в політичному процесі.

Очікувано в штики сприйняла такі ідеї Гройсмана міністр фінансів Оксана Маркарова, яка зауважила, що на виконання постанови потрібні будуть додаткові видатки і це суперечить нашим міжнародним зобов’язанням. Якщо ж уряд десь бачить зловживання з боку постачальників, міністр порадила звертатись до правоохоронних органів. На що Гройсман суворо відрізав, що уряд не має ніяких міжнародних зобов’язань перед тими, хто необґрунтовано підвищує тарифи, і доручив відомству Зубка спільно з Державною аудиторською службою провести аудит кожного теплокомуненерго з приводу об’єктивності тарифів. Глава уряду також пообіцяв оприлюднити список всіх власників теплокомуненерго, аби народ знав своїх гнобителів. Присутній на засіданні представник президента в Кабміні Андрій Герус підтримав зниження тарифів, але застеріг, щоб все було юридично чисто.

В своєму параді обіцянок Гройсман плюс до всього додав, що Кабмін не допустить після запуску ринку електроенергії росту її ціни і поставив постанову про обмеження тарифів на тепло та гарячу воду на голосування. Проти висловились четверо: крім вищезгаданих Зубка та Маркарової, проти прем’єра осмілились піти перший віце-прем’єр Степан Кубів та віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Показово, що останні двоє балотуються у Верховну Раду від «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

У «Нафтогазі» вже вкрай скептично відреагували на прийняту постанову. Заступник начальника департаменту енергоефективності НАКу Олексій Хабатюк прямо заявив, що вона в принципі не може запрацювати і прийнята заради виборчого піару. Він зауважує, що по закону не допускається встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання. Хабатюк вважає, що Гройсман хоче поставити місцеву владу на «розтяжку»: «Виконуєте мої «хотєлкі» – я хороший, а ви порушуєте закон. Не виконуєте мої «хотєлкі» – я хороший, а ви погані за визначенням». А то нічого, що за «хотєлкі» все одно заплатять ті ж споживачі, бо виробники нічого не втратять, а відсудять в судах збитки ще й з відсотками у всієї місцевої громади».

От тільки не зрозуміло, хто саме зараз має визначати цей «розмір економічно обґрунтованих витрат». Гройсман вирішив, що це 1400 грн за гігакалорію і, на думку колишнього міністра ЖКХ Олексія Кучеренко, прем’єр міг орієнтуватись на свою рідну Винницю, де взимку діяв близький до цього тариф.

«Це рішення маразматичне по своїй суті, – категоричний Кучеренко. – Я два рази прослухав виступ Гройсмана і констатую, що багатолітній мер, профільний віце-прем’єр і прем’єр (усі ці посади займав Гройсман – «Главком») зовсім не розуміє механіку та економіку тарифоутворення. Він каже, що раз зарплати, ціни на електрику, газ в регіонах однакові, тож і ціни на тепло мають бути однаковими. Але є автомобіль, який «жере» 15 літрів бензину на 100 км, а є такий, що «жере» 3–5 літрів».

Кучеренко наводить приклад все тієї ж Сміли, де через проблеми з теплопостачанням близько двох тисяч абонентів перейшли на газову «індивідуалку», в результаті чого центральна котельня працює лише на 35–40% потужності і змушена підвищувати тариф.

«І таких міст десятки – Фасів, Каховка, – перелічує екс-урядовець. – І де Гройсман був зі своїми ініціативами, коли уряд і НКРЕКП три роки тому приймали рішення про децентралізацію тарифів? Цього не можна було передбачити? За три тижні до виборів це можна розглядати тільки в такій призмі».

Сьогодні ж Кабмін прийняв ще одне рішення – про підвищення з 1 липня пенсій українцям з тривалим трудовим стажем (жінки – понад 30 років, чоловіки – понад 35), які мають невеликий розмір пенсійних виплат. Підвищення має торкнутись біля 2,5 млн українців, середня пенсія яких тепер становитиме не менше 2 тис. грн. На реалізацію цього плану потрібно додаткових 643 мільйони на місяць при дефіцитному пенсійному фонді. Уряд подає це як черговий етап перерахунку пенсій.

На скільки ще «подарунків» розщедриться турботливий прем’єр-«стратег» до 21 липня, можна тільки уявити.

Павло Вуєць, «Главком»