Гройсман проводить засідання уряду трансляція



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Володимир Гройсман збирає засідання Кабміну

Сьогодні Кабмін має виділити додаткові кошти на зміцнення оборони

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні проведе перше з липня засідання Кабінету міністрів України. Відповідний порядок денний опубліковано на «Урядовому порталі».

Засідання Кабміну розпочалось о 10:45. Члени уряду розглянуть розпорядження про виділення коштів для проведення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності країни.

Також планується відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства НАК «Нафтогаз України».

Крім того, уряд затвердить порядок використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Також на Кабміні розглянуть погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду.

Раніше Кабмін не проводив засідання через відсутність кворуму. У той же час минулого тижня пройшло не анонсоване засідання уряду без прем'єра Володимира Гройсмана.