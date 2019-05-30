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    Політика

    Гройсман жодного разу не звітував в Раді - депутат від УДАРу

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    Гройсман жодного разу не звітував в Раді - депутат від УДАРу

    «Гройсман пообіцяв показати, як керувати країною, але жодного разу не звітував у Верховній Раді»

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман жодного разу не звітував у парламенті за три роки керування Кабінетом міністрів. Про це повідомила член фракції БПП (по квоті УДАРу) Наталя Новак, представляючи рішення профільного комітету щодо проекту постанови про відставку Гройсмана.

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    «Гройсман обіцяв показати, як керувати країною. Але жодного разу прем’єр-міністр не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом», - зауважила нардеп.

    При цьому вона зазначила, що прем’єр-міністр подавав до Верховної Ради звіт щодо виконання програми діяльності уряду.

    «Але, мабуть, за домовленістю більшості депутатського корпусу, керівництва Верховної Ради ці питання не вносились в порядок денний», - припустила Новак.

    «Таким чином парламент був позбавлений своєї основної функції – парламентського контролю, що свідчить про знищення парламентаризму в Україні», - резюмувала народний депутат.

    Нагадаємо, сьогодні відбудеться голосування в парламенті щодо відставки Володимира Гройсмана. БПП та Народний фронт заявили, що не будуть підтримувати відставку.

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