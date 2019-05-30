Гройсман жодного разу не звітував в Раді - депутат від УДАРу



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«Гройсман пообіцяв показати, як керувати країною, але жодного разу не звітував у Верховній Раді»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман жодного разу не звітував у парламенті за три роки керування Кабінетом міністрів. Про це повідомила член фракції БПП (по квоті УДАРу) Наталя Новак, представляючи рішення профільного комітету щодо проекту постанови про відставку Гройсмана.

«Гройсман обіцяв показати, як керувати країною. Але жодного разу прем’єр-міністр не звітував про результати своєї діяльності перед парламентом», - зауважила нардеп.

При цьому вона зазначила, що прем’єр-міністр подавав до Верховної Ради звіт щодо виконання програми діяльності уряду.

«Але, мабуть, за домовленістю більшості депутатського корпусу, керівництва Верховної Ради ці питання не вносились в порядок денний», - припустила Новак.

«Таким чином парламент був позбавлений своєї основної функції – парламентського контролю, що свідчить про знищення парламентаризму в Україні», - резюмувала народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться голосування в парламенті щодо відставки Володимира Гройсмана. БПП та Народний фронт заявили, що не будуть підтримувати відставку.