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    Політика

    Гройсман пообіцяв не хоче брати у партію перебіжчиків і кон’юнктурників

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    <p>Володимир Гройсман виступив на форумі для активної молоді &laquo;Державотворець у дії&raquo;</p> - Гройсман пообіцяв не хоче брати у партію перебіжчиків і кон’юнктурників

    Володимир Гройсман виступив на форумі для активної молоді «Державотворець у дії»

    Фото: Укрінформ

    Гройсман зазначив, що хоче створити класичну партію з тих людей, які хочуть змінювати свою країну

    Партія «Українська стратегія», з якою Володимир Гройсман йтиме на парламентські вибори, буде центристською, її команду і програму презентують наступного тижня.

    Про це прем’єр-міністр України сказав під час виступу на форумі для активної молоді «Державотворець у дії», повідомляє «Укрінформ».

    «Партія буде центристського типу. Я вважаю, що це те, що сьогодні потрібно Україні, і те, що відповідає моїй душі. Я точно хочу сказати, що все, що стосується нашої державності, все, що стосується України, все, що стосується нашої ідентичності української, - це для мене є святі речі. І це для мене є принципово», - наголосив Гройсман.

    Водночас він зазначив, що хоче створити класичну партію не з перебіжчиків і кон’юнктурників, а з тих людей, які хочуть змінювати свою країну.

    «Я думаю, що на наступному тижні ми презентуємо і команду «Української стратегії», і програму «Української стратегії». Я точно можу сказати, що вона буде абсолютно реалістичною», - запевнив Гройсман.

    Раніше повідомлялося, що в команді Гройсмана можуть бути представники нинішнього Кабінету міністрів.

    Раніше Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

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