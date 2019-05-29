Представник президента в Кабміні розповів, як Гройсман таємно «виніс» Калуську ТЕЦ



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Калуська ТЕЦ

«Вже після того, як прем’єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ», - повідомив Андрій Герус

Представник президента в Кабміні Андрій Герус повідомив, що на засіданні уряду після заяви його глави Володимира Гройсмана про відставку було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ, і вважає, що економічна доцільність такої безкоштовної передачі ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша «є дуже сумнівною».

Про це він 29 травня написав у Facebook.

«Вже після того, як прем’єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ). Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста», - повідомив Герус.

Він підкреслив, що Калуська ТЕЦ - це «досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)».

«Економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (концесія або інша схема)», - зауважив представник президента в Кабміні.

«Я думаю, після оголошеної заяви про відставку «виносити» державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема, з точки зору довіри суспільства до таких рішень», - заявив Герус.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.