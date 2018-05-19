Хмельницька область отримала нового очільника

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Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення нового глави Хмельницької ОДА

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Хмельницької області представив активу області новопризначеного голову Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лозового. Про це інформує Банкова.

Президент подякував Олександру Корнійчуку за ту важливу роботу, яку він виконував на посаді голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

«Ми з ним провели консультації. Він переходить на іншу роботу, залишаючись в орбіті президента. Буде радником президента і зараз отримає ще інші напрямки відповідальності», - повідомив глава держави.

Президент зазначив, що підтримав пропозицію уряду, яка була внесена щодо призначення на посаду голови Хмельницької ОДА Вадима Лозового.

Він повідомив, що підписав відповідний указ та вручив новому керівнику посвідчення.

«Я хочу щиро побажати успіху, бо успіх Вадима Лозового – це успіх громади, успіх області, успіх України», - сказав президент та звернувся до депутатів обласної ради і закликав їх до єдності у прийнятті рішень.

Глава держави також зауважив, що Вадим Лозовий є людиною, яка представляє реальний сектор економіки. Президент особливо наголосив на важливості забезпечення належних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння фермерським господарствам.

Новий голова Хмельницької ОДА Вадим Лозовий, в свою чергу, подякував за довіру та наголосив, що розуміє відповідальність, яка на нього покладена.