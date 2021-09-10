Ізовітова розкритикувала заклики звузити права адвокатів під час судових розглядів

За квітень-червень 2021 року в ради адвокатів регіонів надійшло 110 повідомлень про обшуки та затримання адвокатів

Ініціативи окремих політиків щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які будуть спрямовані на те, щоб звузити права представників адвокатури – це загроза євроінтеграційним принципам і правам громадян.

Про це сказала голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час засідання РАУ.

Зокрема, вона навела останні висловлювання депутата Верховної Ради від фракції «Слуга народу», представника Президента в Конституційному Суді Федора Веніславського на цю тему.

«Дослівно він висловився про те, що у чинному КПК є дуже багато можливостей для зловживань і затягування процесу. Він каже, що ми це бачимо на прикладі багатьох резонансних справ, де сторона захисту може зволікати. Кримінальний процесуальний Кодекс потребує удосконалення, про це говорять практично всі», – процитувала вона представника Президента.

Лідія Ізовітова наголосила, що надалі в інтерв’ю іншим ЗМІ він цю позицію розвивав і прямо стверджував, що адвокати зловживають своїми процесуальними правами, аби затягнути справи

«Очевидно, що ідеться про заклики повернутися до авторитарного правосуддя… Коли судом керує сторона обвинувачення», – підкреслила вона.

При цьому голова РАУ навела останню статистику порушень правоохоронними органами прав адвокатів.

Лише за квітень-червень 2021 року в ради адвокатів регіонів надійшло 110 повідомлень про обшуки та затримання адвокатів, а 52 обшуки та затримання відбулися без повідомлення рад адвокатів. Найбільше – 46 таких випадків – зафіксовано в Києві та Київській області.

156 разів представники рад адвокатів регіонів виїжджали на процесуальні дії стосовно їхніх колег за цей період.

«Ми маємо надати свою правову позицію і вкотре ініціювати публічно професійну дискусію про необхідність дотримання стандартів захисту прав людини, незалежності адвокатури і змагальності правосуддя», – наголосила голова РАУ.

Вона підкреслила, що постійні порушення прав адвокатів разом із закликами щодо звуження їхніх прав створюють загрозливу ситуацію.

«Заклики, які сьогодні лунають, відмовитися від цих засад, відмовитися від цих стандартів – це фактично відмова від євроінтеграційних принципів, які закріплені в Конституції, і фактично відмова від належного захисту прав наших громадян», – резюмувала Ізовітова.