Компанія Nestle примушує працівників говорити російською? Суд відкрив провадження

Колишній співробітник компанії звинувачує її в утиску прав та порушенні Закону України

Подільський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього працівника компанії Nestle про стягнення моральної шкоди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Максим Васильєв.

Він повідомляє, що моральна шкода була вчинена потерпілому – Артему Кравченку – шляхом фактичного примусу використовувати при виконанні трудових обов’язків російську мову замість державної. Позивач оцінив її у 500 тис. грн.

«Велику кількість доказів тривалого порушення (протягом понад трьох років) компанією Нестле законодавства України ми вже надали суду. Зокрема це відеозаписи, копії електронного корпоративного листування, робочих матеріалів, медичну документацію, яка підтверджує постійні стреси та інші розлади здоров’я Артема, через порушення його законних прав та вчинення тиску керівництвом компанії, у зв’язку з регулярними вимогами Артема надавати робочу інформацію державною мовою», – повідомляє адвокат.

Васильєв також анонсував виклик до суду низки свідків, готових підтвердити факти порушень.

Юрист називає дії свого клієнта Кравченка по відстоюванню свого права спілкуватися та вести ділове листування на роботу державною мовою рішучими і самовідданими.

«Працюючи в компанії Нестле, він систематично, протягом понад трьох років, добивався від компанії дотримання його прав використовувати при виконанні трудових обов’язків державну мову – українську (а не російську, яка нав’язувалась компанією на всіх рівнях).

Артем відстоював навіть не так свої особисті права, як права всіх українців, та можливість для кожного з нас жити в країні, де їх можна захистити, а не лише знати, що ці права десь задекларовані та записані на папері», – вважає Васильєв

Наостанок він закликав усіх небайдужих підтримати позивачів під Подільським районним судом міста Києва в день судового засідання – 30-го вересня о 10 ранку.

Нагадаємо, в Харкові співробітник одного з кафе на прохання перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами почав перекривляти її.

Також у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

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