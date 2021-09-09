Суд арештував начальника Льотної академії із заставою у пів мільйона

Суд обрав запобіжний захід з другої спроби

Суд арештував на два місяці підозрюваного у вимаганні $20 тисяч хабаря начальника Льотної академії Національного авіаційного університету Олександра Чумака з альтернативою застави. Про це повідомляє Управління СБУ в Кіровоградській області.

Зазначається, що 9 вересня Ленінський суд міста Кропивницького обрав начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 568 750 грн.

Це відбулося з другої спроби, після повторного повідомлення про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря у розмірі $20 тисяч за укладання договорів з місцевим підприємцем.

Фото: СБУ

«Завдяки своїм корумпованим зв’язкам начальнику Льотної академії вдалося вирішити питання свого звільнення із зали суду під час першого судового засідання та втекти до Києва, щоб уникнути покарання. До внесення застави зловмисник буде перебувати під вартою», – заявили в СБУ.

Раніше стало відомо, що СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії (відео). За версією слідства, посадовці вимагали гроші від директора однієї з компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови платити хабар начальник академії погрожував «знищити» бізнес приватного підприємця.

До слова, цього тижня СБУ затримала у Полтаві чиновника міськради та депутата.

Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.