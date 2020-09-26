Єрмак заявив, що Тристороння контактна група має збиратися щотижня



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У Донецькій області відбулася нарада з питань роботи ТКГ



Фото: Офіс Президента України

Єрмак запропонував учасникам тристоронньої контактної групи зустрічатися частіше, щоб прискорити переговорний процес

Учасники тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі мають частіше проводити засідання.

Про це на нараді за участю президента України Володимира Зеленського, яка 26 вересня відбулася на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське» в Донецькій області, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє повідомляє Офіс президента.

На думку Єрмака, це необхідно з метою прискорення переговорного процесу та швидкої імплементації домовленостей лідерів «Нормандської четвірки».

«Я хотів би попросити представників тристоронньої контактної групи, попри наближення зими, почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів», – зазначив глава ОПУ.

Він додав, що було б непогано, якби більше українських політиків відвідували лінію розмежування та спілкувалися з військовими і жителями Донбасу.

Учасники наради, у якій узяли участь представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, констатували, що режим всеосяжного і стійкого припинення вогню, який триває 62-й день, є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі, пише президентська пресслужба.