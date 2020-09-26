Зеленський провів на Донбасі нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава держави провів на Донбасі нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи

На засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський на КПВВ «Майорське» провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк, народний депутат, заступник глави делегації України в ТКГ Олександр Мережко, інші представники України в ТКГ, а також представники СММ ОБСЄ.

На засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було зазначено, що режим всеосяжного та сталого припинення вогню є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі.

«Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий», – сказав президент України.

Під час наради обговорили просування у питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а також у питанні розмінування території Донбасу.

«На виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, було проведено розмінування на 12 ділянках, погоджених раніше. Розміновано об’єкти водо-, газозабезпечення, потрібних для населення. На стороні, контрольованій Україною, значно зменшилася кількість людей, які підриваються», – доповів командувач ООС Володимир Кравченко.

Було також обговорено питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.