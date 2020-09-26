Зеленський почав давати ордени митрополитам Московської церкви за заслуги (фото)



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Фото сайту глави держави

Офіс президента не вимагає виконання закону про перейменування церкви, яка називає себе Українською, він нагороджує її за «укріплення»

Під час робочої поїздки на Закарпаття Зеленський побував у Свято-Миколаївській церкві в Ужгороді, де вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви Московського патріархату Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.

"Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу. Нині єпархія налічує 358 релігійних громад, 304 священнослужителів, 15 монастирів та чотири релігійні братства. В Ужгороді діє Духовна академія імені св. Кирила і Мефодія", зазначається на сайті президента.

Владика Феодор зазначив, що для нього справді честь отримати нагороду з рук президента.

Нагадаємо, минулий парламент ухвалив закон, який передбачає, що релігійна організація, яка має центр в іншій країні, повинна у своїй назві вказати цей факт. Церква Московського патріархату в Україні досі не виконала цей закон, хоча терміни сплили ще минулого року. На питання «Главкому» про це порушення, перший заступник голови Офісу президента зазначив, що УПЦ (МП), яка давно мала б змінити назву, не має цього робити, бо, на його думку, це тиск на релігійну організацію. «Закон цей оскаржується в суді, наскільки я знаю», – зазначив Трофімов.

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