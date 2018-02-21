Європейський суд зняв санкції з Клюєва. Створено прецедент

Нардеп-втікач Клюєв зміг позбавитися санкцій

Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році. Про це повідомили в прес-службі Суду ЄС в коментарі виданню «Європейській правді». Варто відзначити, що це вперше, коли скасовано санкційні обмеження через те, що діючі санкції поставили під сумнів. Більше



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Нардеп-втікач Клюєв зміг позбавитися санкцій

Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році. Про це повідомили в прес-службі Суду ЄС в коментарі виданню «Європейській правді».

Варто відзначити, що це вперше, коли скасовано санкційні обмеження через те, що діючі санкції поставили під сумнів.

Більше того, оприлюднене 21 лютого рішення ставить під загрозу продовження санкцій проти інших посадовців, чию вину Україна так і не спромоглася довести.

Повідомляється, що рішення винесене за скаргою, поданою Клюєвим ще у 2015 році – вона стосувалася хвилі санкцій, яка діяла до березня 2016 року. Між тим, під час розгляду скарги до неї додали документи з нових санкційних хвиль, в тому числі останньої, запровадженої в березні 2017 року. Підстави санкційних обмежень за цей час не змінилися – народний депутат Сергій Клюєв, брат екс-голови адміністрації президента Андрія Клюєва, перебував під економічними обмеженнями (заморожування активів в ЄС) через подання Києва про «зловживання публічними коштами».

У своєму рішенні суд відзначив, що обмежувальні заходи можуть накладатися лише на тих посадовців, які «ідентифіковані як відповідальні» за незаконне привласнення коштів держави. Суд ЄС вважає, що Рада Європейського союзу, накладаючи санкції, мала перевірити, наскільки обґрунтованими є звинувачення на адресу конкретної особи.

Судді вважають, що є підстави для «сумніву в адекватності доказів», які українська влада передавала Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз може зняти санкції з колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олени Лукаш та бізнесмена Сергія Клюєва.

Як повідомлялося, в Європейському союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, в тому числі і для екс-президента Віктора Януковича, термін дії яких спливає 6 березня.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Востаннє санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.