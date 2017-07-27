Євросоюз може зняти санкції з Лукаш і Клюєва – ЗМІ

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року

Євросоюз може зняти санкції з колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олени Лукаш та бізнесмена Сергія Клюєва. [READ_MORE] Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк. «Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш та бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені із



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Екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року

Євросоюз може зняти санкції з колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олени Лукаш та бізнесмена Сергія Клюєва.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш та бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені із санкційного списку ЄС за незаконне присвоєння українських державних коштів», - повідомив журналіст.

The former justice minister of #Ukraine Olena Lukash & the businessman Sergei Klyuyev look set to be removed from the EU sanctions list for the misappropriation of Ukrainian state funds. #Yanukovych & 12 others likely to remain listed for another year — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 лютого 2018 р.

За словами журналіста, Віктор Янукович та ще 12 осіб залишаться у списку ще на рік.

Як повідомлялося, в Європейському союзі розпочалася робота над переглядом санкцій для колишніх українських високопосадовців, в тому числі і для екс-президента Віктора Януковича, термін дії яких спливає 6 березня.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, екс-глава АП Андрій Клюєв та народний депутат Сергій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.