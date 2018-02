Євросоюз може зняти санкції з Лукаш і Клюєва – ЗМІ

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року

Євросоюз може зняти санкції з колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олени Лукаш та бізнесмена Сергія Клюєва.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш та бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені із санкційного списку ЄС за незаконне присвоєння українських державних коштів», - повідомив журналіст.

