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Юраш офіційно став холостяком. Суд розлучив наймолодшого нардепа

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Юраш офіційно став холостяком. Суд розлучив наймолодшого нардепа
Справа про розлучення нардепа лежала майже пів року
фото з Facebook Святослава Юраша

У шлюбі в політика зі «Слуги народу» народився син Лев

Печерський районний суд Києва розірвав шлюб між 26-річним народним депутатом від партії «Слуга народу» Святославом Юрашем та його дружиною Софією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

Наприкінці грудня 2021 року позов до суду подала дружина політика. Вона пояснила: вони як подружжя тривалий час не підтримують сімейних стосунків, не ведуть спільного господарства, не мають взаємних прав та обов`язків. У позовній заяві Софія Юраш додала про відсутність намірів відновлювати шлюбні взаємини з чоловіком-нардепом.

Святослав і Софія Юраші розписалися у січні 2018 року. 2019 року в пари народився син Лев
Святослав і Софія Юраші розписалися у січні 2018 року. 2019 року в пари народився син Лев
фото з Facebook Софії Юраш

Судовий розгляд відбувся ще влітку і лише на початку жовтня 2022-го повний текст рішення суду з'явився у реєстрі. Сторони не з‘явилися на засідання, але письмово попередили суд: нічого не змінилося, хочуть розлучитися.

«Під час розгляду справи судом з’ясовано, що сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові. З часу припинення шлюбних відносин та часу знаходження позову в суді, примирення між сторонами не відбулось. Кожна з сторін не вважає можливим збереження сім’ї. Таким чином, вимоги про розірвання шлюбу обґрунтовані і підлягають задоволенню», – сказано у рішенні.

Нагадаємо, що Святослав і Софія Юраші розписалися у січні 2018 року. 2019 року в пари народився син Лев.

У грудні 2021 року Святославом Юраш опублікував у соцмережі фото з сином, яке підписав: «Зроблю все можливе, щоб запевнити маму, що ти можеш залишитися зі мною».

Як відомо, Святослав Юраш – наймолодший нардеп IX скликання. На момент обрання до Ради йому було 23 роки.

Як повідомляв «Главком», влітку 2021 року фронтмен та засновник гурту Dzidzio Михайло Хома офіційно розлучився зі своєю дружиною-співачкою Ярославою Хомою (відома як Slavia). Ініціатором розлучення виступив Dzidzio, який подав цивільний позов 25 березня. У ньому співак пояснив, що одружений із Ярославою з листопада 2011 року.Однак, як стверджує позивач, його подружнє життя не склалося, оскільки у них з дружиною різні погляди на сімейні життя та ведення спільного господарства.

У травні 2022 року лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин оголосив на своїй сторінці в соцмережі, що вони з дружиною Юлею розлучилися.

Теги: суд розлучення шлюб партія Слуга народу Святослав Юраш

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