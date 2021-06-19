«Втратив почуття». Dzidzio офіційно розлучився зі співачкою Slavia (фото)

Зіркова пара прожила у шлюбі майже вісім років

Фронтмен та засновник гурту Dzidzio Михайло Хома офіційно розлучився зі своєю дружиною-співачкою Ярославою Хомою (відома як Slavia). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Яворівського районного суду Львівської області від 14 червня.

Ініціатором розлучення виступив Dzidzio, який подав цивільний позов 25 березня. У ньому співак пояснив, що одружений із Ярославою з листопада 2011 року.Однак, як стверджує позивач, його подружнє життя не склалося, оскільки у них з дружиною різні погляди на сімейні життя та ведення спільного господарства. Між ними часто виникають непорозуміння з різних питань сімейного життя та через наявність взаємних претензій один до одного. Сторони спільно не проживають, спільного господарства не ведуть, подружніх стосунків не підтримують.

З цих підстав Михайло Хома просив розірвати шлюб, оскільки він є формальним І додав, що примирення між ними – неможливе.

Дружина Dzidzio двічі проігнорувала судові засідання. Суд направляв їй повістки рекомендованим листом та сповіщав смс-повідомленням.

«Враховуючи те, що сторони подружніх відносин не підтримують, спільного господарства не ведуть, позивач повністю втратив почуття любові до відповідача, а тому спільне подружнє життя та примирення між ними є неможливим, суд дійшов висновку, що шлюб носить формальний характер, подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам сторін, а тому його слід розірвати», – сказано у рішенні суду.

Крім цього, суд стягнув з Ярослави Хоми на користь Михайла 908 грн витрат у вигляді судового збору.

Наприкінці квітня 2021 року Dzidzio у програмі «Світське життя» розповів, що він та Ярослава не живуть разом дев’ять місяців. Співак зауважив, що вони почали зустрічатися, коли ще були дітьми та нічого не розуміли у стосунках (загалом же знайомі близько 20 років).

У травні вийшло інтерв’ю з Ярославою Хомою, в якому вона сказала, що їм із Михайлом краще розлучитися і залишитися друзями.

«Михайло за той час, що його знаю, справді дуже змінився. Я йому кажу тепер, що ти вже не мій, не той Михасик, якого я знала колись, ти вже інша людина… А з тою людиною, якою він є зараз, то мені не по дорозі. Адже не відчуваю тої теплоти, яка колись була між нами. Хоча він мене запевняє, що він той самий. Я ж бачу і відчуваю, що це не мій Михайло, а з новим Михайлом мені краще бути друзями. З ним гарно дружити, він артист, але не чоловік, який дає жінці достатньо уваги та потрібної теплоти», – зазначила вона. Тоді Ярослава називала розірвання шлюбу спільним рішенням подружжя.

Також минулого року стало відомо про напад, здійснений невідомими на Михайла Хому. Відомо, що нападники вкрали у артиста телефон, бризнули з балончика в очі, а потім зникли з місця злочину.