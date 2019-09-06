Кабмін підтримав перепризначення Світличної на посаду голови Харківської ОДА



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Голова Харківської ОДА Юлія Світлична

В жовтні 2016 року Юлія Світлична перемогла в конкурсі на посаду голови Харківської ОДА

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проекти рішень президента про звільнення (у зв'язку із закінченням повноважень попереднього президента) Юлії Світличної з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Також прийняли відповідний проект рішення президента про її повторне призначення головою Харківської ОДА.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року Юлія Світлична перемогла в конкурсі на посаду голови Харківської ОДА. На цій посаді вона змінила Ігоря Райніна, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенка.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.