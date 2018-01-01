Кабмін скасував створення Ради стратегічного розвитку

До складу Ради стратегічного розвитку мали увійти колишні голови українських урядів

Кабінет міністрів України скасував рішення про створення Ради з питань стратегічного розвитку на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, до складу якої також увійшли колишні голови українських урядів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер у Києві. [READ_MORE] Кабмін скасував деякі свої рішення щодо прийнятих



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До складу Ради стратегічного розвитку мали увійти колишні голови українських урядів

Кабінет міністрів України скасував рішення про створення Ради з питань стратегічного розвитку на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, до складу якої також увійшли колишні голови українських урядів.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер у Києві.

Кабмін скасував деякі свої рішення щодо прийнятих (затверджених) у 2016-2017 роках окремих проектів актів. До переліку скасованих входить і ухвалене без обговорення на засіданні 22 листопада 2017 року рішення про створення Ради стратегічного розвитку.

Як повідомлялося, рішення про створення цієї Ради передбачало призначення заступником голови ради першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва.

Також до її складу мали увійти: віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністри України, міністр Кабміну Олександр Саєнко, особи з числа колишніх прем'єрів і представник секретаріату Кабміну як секретар.

Передбачалося, що рада буде тимчасовим допоміжним органом уряду, створеним для розгляду та вивчення проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконанням загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, забезпеченням обороноздатності та національної безпеки України, провадженням зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: Інтерфакс-Україна