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Кабмін визначився з новим генконструктором зі створення боєприпасів і вибухових речовин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін визначився з новим генконструктором зі створення боєприпасів і вибухових речовин
фото з відкритих джерел

Повноваження генконструктора більше 10 років виконував Олег Коростельов

Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман став генеральним конструктором зі створення боєприпасів і вибухових речовин. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.

«Надати генеральному директору державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Шиману Леоніду Миколайовичу повноваження генерального конструктора із створення боєприпасів і вибухових речовин», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ці повноваження більше 10 років виконував Олег Коростельов – гендиректор державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

Уряд визнав розпорядження про призначення Коростельова таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін призначив нового голову «Нафтогазу».

Також 6 березня було призначено нового директора НАБУ.

Теги: Кабмін уряд

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