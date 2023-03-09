Кабмін визначився з новим генконструктором зі створення боєприпасів і вибухових речовин
Повноваження генконструктора більше 10 років виконував Олег Коростельов
Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман став генеральним конструктором зі створення боєприпасів і вибухових речовин. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.
«Надати генеральному директору державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Шиману Леоніду Миколайовичу повноваження генерального конструктора із створення боєприпасів і вибухових речовин», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ці повноваження більше 10 років виконував Олег Коростельов – гендиректор державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».
Уряд визнав розпорядження про призначення Коростельова таким, що втратило чинність.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін призначив нового голову «Нафтогазу».
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