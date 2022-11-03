Кабмін призначив нового голову «Нафтогазу»

НАЗК заявляє, що призначення Чернишова є незаконним

Сьогодні Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

Уряд призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що сьогодні Верховна Рада відправила Чернишова у відставку з посади міністра розвитку громад та територій.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков надіслав до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля лист, у якому зазначалось, що призначення Чернишова керівником «Нафтогазу» є незаконним, оскільки порушує закон «Про запобігання корупції».

Як повідомлялося, 2 листопада міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов написав заяву про відставку. Олексій Чернишов, імовірно, займе місце Юрія Вітренка в «Нафтогазі».

До відома, сьогодні Комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з посади.

Нагадаємо, Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».