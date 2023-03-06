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Уряд призначив нового директора НАБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд призначив нового директора НАБУ
У тестуванні на знання законодавства Кривонос набрав 99 балів зі 100
фото з відкритих джерел

НАБУ очолив Семен Кривонос

Сьогодні на позачерговому засіданні Кабмін призначив очільником Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. За словами Шмигаля, це демонструє цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ.

«Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», – додав він.

Семен Кривонос – керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ. Проте швидко відмовився від посади, коли журналісти «Слідство.Інфо» виявили, що його статки не відповідають доходам. Зокрема Кривонос не задекларував квартиру в Києві вартістю 3 млн грн, швиденько переписавши її на матір. У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок набрав 224 бали.

Нагадаємо, термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчився 16 квітня 2022 року, а конкурс на нового очільника оголосили в листопаді.

На початку лютого 2023 Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ змінила процедуру перевірки на доброчесність, аби пришвидшити відбір кандидатів. Повідомлялося, що 11 кандидатів були допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.

Теги: уряд Кабмін НАБУ

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