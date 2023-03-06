Уряд призначив нового директора НАБУ
НАБУ очолив Семен Кривонос
Сьогодні на позачерговому засіданні Кабмін призначив очільником Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. За словами Шмигаля, це демонструє цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ.
«Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Наша команда віддана принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», – додав він.
Нагадаємо, термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчився 16 квітня 2022 року, а конкурс на нового очільника оголосили в листопаді.
На початку лютого 2023 Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ змінила процедуру перевірки на доброчесність, аби пришвидшити відбір кандидатів. Повідомлялося, що 11 кандидатів були допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.
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