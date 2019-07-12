Кабмін затвердив компанії, які будуть видобувати газ на дев’яти ділянках



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Серед переможців конкурсу – американська та канадська компанії

Кабмін визначив переможців конкурсу на укладення угод про розподіл вуглеводнів на дев’яти ділянках. Дане розпорядження №507-р було прийнято урядом в минулу п’ятницю, 5 липня.

Конкурс проводила Міжвідомча комісія, яка і подала відповідні пропозиції Кабінету міністрів.

Так, переможцями стали:

ТОВ «ВЕЛЛ КО» - ділянка Угнівська;

«Ойл Енд Гез Оверсіз Трейдинг БіВі» (Oil&Gas oversеas trading B. V.) та ТОВ «Нафтогазексплуатація» - ділянка Зінківська;

«Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.» (Ukrainian Energy L. L. C.) - ділянка Варвинська;

ТОВ «Гео Альянс Партнерство» та «Гео Альянс Партнершіп Б. В.» (Geo Allianсе Рartnership B. V.) - ділянка Софіївська;

АТ «Укргазвидобування» - ділянка Бузівська;

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» - ділянка Русанівська;

АТ «Укргазвидобування» - ділянка Берестянська;

АТ «Укргазвидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б. В.» (Vermilion Ukraine Exploration B. V.) - ділянка Балаклійська;

АТ «Укргазвидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б. В.» (Vermilion Ukraine Exploration B. V.) - ділянка Іванівська.

Нагадаємо,1 липня Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсу на дев’ять ділянокіз видобутку газу.

18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.

Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.

За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.