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    Політика

    Кабмін затвердив компанії, які будуть видобувати газ на дев’яти ділянках

    • Розсилка
    Кабмін затвердив компанії, які будуть видобувати газ на дев’яти ділянках

    Серед переможців конкурсу – американська та канадська компанії

    Кабмін визначив переможців конкурсу на укладення угод про розподіл вуглеводнів на дев’яти ділянках. Дане розпорядження №507-р було прийнято урядом в минулу п’ятницю, 5 липня.

    Конкурс проводила Міжвідомча комісія, яка і подала відповідні пропозиції Кабінету міністрів.

    Так, переможцями стали:

    • ТОВ «ВЕЛЛ КО» - ділянка Угнівська;
    • «Ойл Енд Гез Оверсіз Трейдинг БіВі» (Oil&Gas oversеas trading B. V.) та ТОВ «Нафтогазексплуатація» - ділянка Зінківська;
    • «Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.» (Ukrainian Energy L. L. C.) - ділянка Варвинська;
    • ТОВ «Гео Альянс Партнерство» та «Гео Альянс Партнершіп Б. В.» (Geo Allianсе Рartnership B. V.) - ділянка Софіївська;
    • АТ «Укргазвидобування» - ділянка Бузівська;
    • ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» - ділянка Русанівська;
    • АТ «Укргазвидобування» - ділянка Берестянська;
    • АТ «Укргазвидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б. В.» (Vermilion Ukraine Exploration B. V.) - ділянка Балаклійська;
    • АТ «Укргазвидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б. В.» (Vermilion Ukraine Exploration B. V.) - ділянка Іванівська.

    Нагадаємо,1 липня Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсу на дев’ять ділянокіз видобутку газу.

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    18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.

    Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.

    За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.

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