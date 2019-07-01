Хто отримав на конкурсі ділянки з видобутку газу: компанії олігархів, державне УГВ та іноземці
Але більше всього ділянок для видобутку газу отримало державне Укргазвидобування
Міжвідомча комісія по угодах з розподілу визначила переможців на дев’ять ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії. Ідеться про канадський Vermilion та американський Aspect Energy
Про це у Facebook представник президента в уряді Андрій Герус.
Це такі компанії:
- Укргазвидобування (державна компанія);
- Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);
- «Укрнафтобуріння» (Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс);
- «Західнадрасервіс» (львівський бізнесмен Зіновій Козицький);
- ДТЕК (Рінат Ахметов);
- «Гео Альянс» (Віктор Пінчук);
- Aspect Energy (США);
- Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);
- Укргазвидобування.
На конкурс виставлялись наступні площі: Балаклійська, Іванівська, Зіньківська, Софіївська, Варвинська, Русанівська, Берестянська, Угнівська та Бузівська.
Сумарна очікувана сума інвестицій - $430 мільйонів, додав Герус.
«Це дійсно чесні результати конкурсу, які базуються на об’єктивних оцінках», - зазначив представник президента в Кабміні.
Відповідних переможців ще має затвердити уряд.
Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.
Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.
За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.