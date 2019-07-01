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    Хто отримав на конкурсі ділянки з видобутку газу: компанії олігархів, державне УГВ та іноземці

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    Хто отримав на конкурсі ділянки з видобутку газу: компанії олігархів, державне УГВ та іноземці

    Але більше всього ділянок для видобутку газу отримало державне Укргазвидобування

    Міжвідомча комісія по угодах з розподілу визначила переможців на дев’ять ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії. Ідеться про канадський Vermilion та американський Aspect Energy

    Про це у Facebook представник президента в уряді Андрій Герус.

    Це такі компанії:

    • Укргазвидобування (державна компанія);
    • Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);
    • «Укрнафтобуріння» (Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс);
    • «Західнадрасервіс» (львівський бізнесмен Зіновій Козицький);
    • ДТЕК (Рінат Ахметов);
    • «Гео Альянс» (Віктор Пінчук);
    • Aspect Energy (США);
    • Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);
    • Укргазвидобування.

    На конкурс виставлялись наступні площі: Балаклійська, Іванівська, Зіньківська,  Софіївська, Варвинська, Русанівська, Берестянська, Угнівська та Бузівська.

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    Сумарна очікувана сума інвестицій - $430 мільйонів, додав Герус.

    «Це дійсно чесні результати конкурсу, які базуються на об’єктивних оцінках», - зазначив представник президента в Кабміні.

    Відповідних переможців ще має затвердити уряд.

    Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.

    Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.

    За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.

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