Хто отримав на конкурсі ділянки з видобутку газу: компанії олігархів, державне УГВ та іноземці



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Але більше всього ділянок для видобутку газу отримало державне Укргазвидобування

Міжвідомча комісія по угодах з розподілу визначила переможців на дев’ять ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії. Ідеться про канадський Vermilion та американський Aspect Energy

Про це у Facebook представник президента в уряді Андрій Герус.

Це такі компанії:

Укргазвидобування (державна компанія);

Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);

«Укрнафтобуріння» (Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс);

«Західнадрасервіс» (львівський бізнесмен Зіновій Козицький);

ДТЕК (Рінат Ахметов);

«Гео Альянс» (Віктор Пінчук);

Aspect Energy (США);

Укргазвидобування/ Vermilion Ukraine Exploration B.V (Канада);

Укргазвидобування.

На конкурс виставлялись наступні площі: Балаклійська, Іванівська, Зіньківська, Софіївська, Варвинська, Русанівська, Берестянська, Угнівська та Бузівська.

Сумарна очікувана сума інвестицій - $430 мільйонів, додав Герус.

«Це дійсно чесні результати конкурсу, які базуються на об’єктивних оцінках», - зазначив представник президента в Кабміні.

Відповідних переможців ще має затвердити уряд.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.

Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.

За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.