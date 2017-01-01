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    Кабмін звільнив скандальну заступницю Авакова

    Дєєву звільнено за власним бажанням
    Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Про це Українським Новинам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. «Дєєву звільнили за власним бажанням», - сказав він. Як відомо, Дєєва у віці 24
    • Сьогодні, 13:54
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    <span>Заступниця глави МВС Анастасія Дєєва</span>
    Заступниця глави МВС Анастасія Дєєва

    Дєєву звільнено за власним бажанням

    Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

    Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Про це Українським Новинам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. «Дєєву звільнили за власним бажанням», - сказав він.

    Як відомо, Дєєва у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало  скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.  

    У квітні 2017 року Дєєва увійшла до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

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