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    Політика

    Клімкін: Формула Штайнмаєра потрібна Росії для легітимізації діючих в ОРДЛО бойовиків

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    <p>Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін</p> - Клімкін: Формула Штайнмаєра потрібна Росії для легітимізації діючих в ОРДЛО бойовиків

    Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    Формулу Штайнмайєра до кінця не розуміє навіть сам президент Німеччини

    Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

    Про це він розповів ввечері 13 вересня 2019 року в ефірі одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.

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    «Зараз в окупованому Донбасі є окупаційна адміністрація. За визначенням – ніякого статусу, крім окупаційної, у неї не може бути. Ні нормального, ні спеціального, ні особливого – ніякого. Нуль. Що потрібно для того, щоб там з’явилися люди, з якими ми будемо розмовляти? Спочатку – це безпека, що там відбувається. А потім повинна бути якась нормальна кампанія – вибори. Не ідеальні, але вільні і чесні», – зазначив політик.

    За словами Клімкіна, тільки після нормальних виборів можна отримати елементи особливого статусу і самоврядування.

    Натомість мета Росії протилежна. Вона насамперед прагне проведення фейкових «місцевих виборів», що відбуватисься в присутності та під контролем російсько-терористчиних сил.

    «Тому вона хоче особливий статус без будь-яких умов, в результаті фейкових виборів. Ми говоримо: спочатку реальні вибори, з нами, з доступом ЗМІ, політичних партій. Звичайно, там повинні брати участь тимчасово переміщені особи – це їх земля також... А потім тоді елементи особливого статусу», – підсумував Клімкін.

    До того ж, як він вважає, формулу Штайнмайєра до кінця не розуміє навіть сам президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

    Нагадаємо, Геращенко прокоментувала питання «формули Штайнмаєра» у Мінському процесі.

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