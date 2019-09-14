Геращенко прокоментувала питання «формули Штайнмаєра» у Мінському процесі



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Народна депутатка, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко Фото Укрінформ

Виконання гуманітарного блоку не може підмінити питання повної деокупації і роззброєння - Геращенко

Виконання гуманітарного блоку питань не може підміняти питання деокупації та роззброєння в Мінському процесі.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила народна депутатка, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, коментуючи питання «формули Штайнмаєра» в Мінському процесі.

«Виконання гуманітарного блоку не може підмінити питання повної деокупації і роззброєння! Це підігравання Москві. Найважчий блок – безпековий, бо окупована територія нашпигована зброєю. Але виконання саме безпекового блоку є ключовим, запорукою, фундаментом переходу до політичного блоку. На нас теж тиснули. Але мир і ілюзія миру – не синоніми. На цьому ми і стояли», – наголосила Геращенко.

Геращенко підкреслила, що попередні кілька років в Мінську, в нормандському форматі на рівні політичних радників і міністрів закордонних справ точилися важкі і невдячні дебати щодо планів Мореля і формули Штайнмаєра. «Наші французькі і німецькі друзі привозили уточнені, деталізовані, розмиті, приблизні, різні проєкту, наша ж задача була одна – прочитати в рядках і між рядків, що туди напхала Москва, чітко це артикулювати, й виконувати політичний блок мінських угод так, як вони виписані, а не так, як їх читає і просуває Кремль», – зазначає народна депутатка.

За словами Геращенко, щоб не «здати» українських інтересів, в унісон працювали Президент, його адміністрація, МЗС, Мінська група та Верховна Рада України.

Так, вона розповіла як європейським колегам наочно продемонстрували, що ситуація на Донбасі не дозволяє провести вільні вибори, попри численні заяви РФ про протилежне.

«Ми прийняли рішення провести парламентський комітет Асоціації на Донбасі. Аби показати депутатам Європарламенту наслідки русского мира. І! Нам прийшов лист, в якому європейські колеги відверто написали, що через війну на Донбасі політикам і стафф не рекомендують відвідувати таку гарячу точку, офіційне проведення заходу там неможливе! Я схопила цей лист і він став одним з важливих аргументів в наших гарячих дискусіях, в тому числі зі Штайнмаєра. Якщо є фактична заборона для європейців на відвідини підконтрольного Донбасу, то ХТО поіде спостерігачами на окупований Донбас? Ніхто.... й результати там просто намалюють», – розповіла Геращенко.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи пропозицію ексглави МЗС Німеччини, федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, розповів, що вона передбачає кілька етапів. Спочатку – безпека, потім проведення вільних і чесних виборів. Далі, за його словами, повинні з’явитися люди з певним статусом, а після – перехідний період. А елементи особливого статусу, особливого самоврядування можуть бути запроваджені лише після нормальних виборів, підкреслив Клімкін.

Натомість РФ, за його словами, прагне лише легітимізувати бойовиків, задля чого наполягає на особливому статусі без будь-яких умов та прагне провести фейкові вибори.