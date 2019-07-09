Клімкін прокоментував відеозвернення Зеленського: Путіна не емоцію не візьмеш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Глава МЗС України вважає, що «з Путіним під час війни навряд варто спілкуватися в тій самій манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що формат відеозвернення президента Володимира Зеленського до російського колеги Володимира Путіна прийнятний, але його недостатньо.

Про це глава МЗС написав у Facebook.

«Журналісти задаються питанням, чи це взагалі прийнятно та правильно – робити такі пропозиції через відео. Насправді ж, чому б і ні? Політика змінюється...До того ж, я не знаю, якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою – на внутрішнього користувача», - написав Клімкін.

Однак, за словами міністра, «з Путіним під час війни навряд варто спілкуватися в тій самій манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії».

«На жаль, Путіна не емоцію не візьмеш. Він на неї не ведеться. Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії.Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів», - написав міністр.

«А в іншому - чому б і не відео. Насправді я думаю, що за цим форматом майбутнє», - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.

«Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

Зеленський повідомив, що на переговорах з Путіним також мають бути присутні американський лідер Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.