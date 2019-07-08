Зеленський запросив Путіна «пагаварить». Заява президента щодо телемосту



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«Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна

«Анонсований телеміст - це дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами», - підкреслив Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Відповідне звернення Зеленського опубліковане у Facebook на сторінці Офісу президента України.

«Анонсований телеміст - це дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого знову поділити нас всіх українців на два табори», - заявив Зеленський.

Президент закликав народ «зберігати спокій і не піддаватися на провокації».

«Ми не табір, і нас не треба ділити», - сказав він.

Також Зеленський звернувся до журналістів телеканалу NewsOne.

«Ви не власність, не колекція Медведчука. Ви теж слуги народу», - підкреслив президент.

Крім того, глава держави звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.

«Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

Зеленський повідомив, що на переговорах з Путіним також мають бути присутні американський лідер Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.