Клімкін засудив інцидент із «коктейлем Молотова» в Ужгороді

Глава МЗС назвав ганебним випадок із «коктейлем Молотова», який жбурунили у будівлю закарпатського товариства угорців

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив дії невідомих осіб, які жбурнули «коктейль Молотова» в будівлю Союзу угорців в ніч на 4 лютого в Ужгороді. Про це він написав у Twitter. «Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі



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Глава МЗС назвав ганебним випадок із «коктейлем Молотова», який жбурунили у будівлю закарпатського товариства угорців

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив дії невідомих осіб, які жбурнули «коктейль Молотова» в будівлю Союзу угорців в ніч на 4 лютого в Ужгороді. Про це він написав у Twitter.

«Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії», - сказано у повідомленні.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

Поліція заявила, що з’ясовує обставини задимлення в будівлі товариства угорців в Ужгороді. Як повідомила речниця місцевої поліції, правоохоронці вивчають відео з камер спостереження.