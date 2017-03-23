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    Клімкін засудив інцидент із «коктейлем Молотова» в Ужгороді

    Глава МЗС назвав ганебним випадок із «коктейлем Молотова», який жбурунили у будівлю закарпатського товариства угорців
    Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив дії невідомих осіб, які жбурнули «коктейль Молотова» в будівлю Союзу угорців в ніч на 4 лютого в Ужгороді. Про це він написав у Twitter. «Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі
    • Сьогодні, 19:29
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    Глава МЗС назвав ганебним випадок із «коктейлем Молотова», який жбурунили у будівлю закарпатського товариства угорців

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив дії невідомих осіб, які жбурнули «коктейль Молотова» в будівлю Союзу угорців в ніч на 4 лютого в Ужгороді. Про це він написав у Twitter.

    «Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді - це ганебний шлях. Засуджую такі дії», - сказано у повідомленні.

    Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Ужгороді у будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.

    Поліція заявила, що з’ясовує обставини задимлення в будівлі товариства угорців в Ужгороді. Як повідомила речниця місцевої поліції, правоохоронці вивчають відео з камер спостереження.

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