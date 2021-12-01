«Клуби за інтересами». Нардеп Абрамович пояснив, як зробити прозорою діяльність 122 депутатських об'єднань

За словами Абрамовича, у відкритому просторі немає інформації щодо більшості з депутатських об'єднань

Громадськість не має розуміння про діяльність створених у Раді міжфракційних депутатських об'єднань – Абрамович

Таку думку висловив народний депутат України, Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію проєкту Закону реєстр. № 6362, покликаного забезпечити громадськості доступ до інформації про діяльність створених у Верховній Раді міжфракційних депутатських об'єднань.

За словами парламентаря, сьогодні у Верховній Раді утворено 122 депутатські об’єднання, проте, інформації щодо більшості з них у відкритому просторі немає. Як наслідок, громадськість не має достатнього розуміння про діяльність створених у Верховній Раді міжфракційних депутатських об'єднань, зокрема, мети їх створення, завдань, кількісного складу тощо.

«Природньо, коли народні депутати заради досягнення спільних цілей та завдань об’єнують свої зусилля. Проте, незрозуміло, чому до цих пір виборці й загалом громадськість не мають доступу до інформації про такі депутатські об’єднання. Адже, саме заради захисту прав та відстоювання законних інтересів виборців, такі об’єднання, зазвичай, і створюються» – вважає парламентар.

З цією метою, за словами політика, ним розроблено та зареєстровано законопроект, який передбачає оприлюднення на сайті парламенту інформації про створені у Верховній Раді міжфракційні депутатські об’єднання.

«Оприлюдненню підлягатиме інформація про дату створення депутатського об'єднання, його назву, кількісний склад, керівника, членів, а також мету і завдання такого об’єднання» - розкрив деталі законопроекту Абрамович.

На переконання парламентаря, прийняття законопроекту дозволить не лише підвищити рівень відкритості та прозорості в діяльності міжфракційних депутатських об’єднань, а й посилити механізм громадського контролю за діяльністю таких об’єднань.

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