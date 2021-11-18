Разумков, Дубінський, Стефанчук та інші. Як депутати створюють у Раді клуби «за інтересами»

Станом на листопад 2021 року у Верховній Раді зареєстровано 122 міжфракційних депутатських об'єднань. Навіщо?

Після заяви ексспікера Дмитра Разумкова про створення власного міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» у багатьох виникло питання: що це за структури у Верховній Раді і в чому полягає їхня діяльність?

Очевидно, що сам ексспікер Разумков на такий організаційний крок пішов із прагматичних політичних міркувань. До «Розумної політики» в підсумку увійшли 24 лояльних до нього нардепів, більшість з них – члени фракції «Слуга народу», а також «Батьківщини» та позафракційні. Дії колишнього очільника партії «Слуги народу» мають свою логіку, адже створення власного міжфракційного об’єднання – можливість отримати хоч-якусь організаційну політичну форму в парламенті, а також додатковий статус: бути не пересічним позафракційним депутатом, а головою міжфракційного об'єднання. Водночас, як виявилось, в Україні вже зареєстрована партія з такою ж назвою.

У Верховній Раді свої міжфракційні об’єднання також мають низка й інших нардепів – ексслуга Олександр Дубінський, спікер Руслан Стефанчук, скандальний заступник голови фракції Микола Тищенко, новопризначена лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк, позафракційний та підсанкційний Андрій Деркач, кум Путіна під домашнім арештом Віктор Медведчук та багато інших.

Рух «Чесно» проаналізував перелік міжфракційних об'єднань у Верховній Раді ІХ скликання, а також отримані від депутатів відповіді на запит про діяльність цих об'єднань.

Отже, що таке міжфракційне об’єднання (МФО), як і для чого їх створюють, яка їхня кількість і чим вони займаються?

Що таке МФО

Станом на листопад 2021 року у Верховній Раді вже зареєстровано 122 міжфракційних депутатських об'єднань (деякі нардепи називають їх МДО, хоча в листах про створення об'єднань вживають все-таки абревіатуру). Їхнє створення та діяльність визначені ст. 60 Регламенту Верховної Ради.

Міжфракційні об'єднання – це організаційна форма нардепів, яка має спільну мету, водночас не має єдиної політичної цілі чи позиції. Фактично, МФО – це об'єднання депутатів заради реалізації певних завдань та ідей, умовний «клуб за інтересами».

Але саме у створенні Разумковим власного об’єднання депутатів опоненти побачили потенційну політичну загрозу і можливий ризик руйнування монокоаліції. Ексспікер іронічно відповів, що «слуги» з цим завданням самі впораються і для цього нічого додатково робити не потрібно.

Міжфракційне депутатське об'єднання не має процедурних прав на відміну від фракцій та груп, наприклад, на участь у Погоджувальній раді, на окремі виступи та обговорення, делегування своїх представників до ТСК, наявність секретаріату тощо. Членство депутата в МФО є переважно допоміжним та статусним інструментом для розв'язання певних проблем, який дозволяє спрямовувати колективні звернення/запити/листи тощо. Крім того, на відміну від членства у фракції/групі, депутат може входити до багатьох міжфракційних об’єднань.

Більшість МФО (55) нардепи реєстрували у перший рік роботи Верховної Ради. Далі кількість реєстрацій об'єднань пішла на спад: 35 – у 2020 році та 32 – станом на листопад 2021 року.

У персональному вимірі в найбільшу кількість керівних складів МФО – шість – входить представниця депутатської групи «Довіра», мажоритарниця з Вінниччини Лариса Білозір. На другому та третьому місці за кількістю – нардепи від «Слуги народу» Олександр Качура та Дмитро Наталуха. Вони входять у керівництво п'яти та чотирьох МФО відповідно. Водночас деякі з депутатів точно не знають, до яких об’єднань входять.

«У нашої МФО «Антирейдерська коаліція» є сайт, де люди залишають інформацію про те, що, наприклад, в когось квартиру вкрали, якесь майно чи компанію, тоді ми пишемо звернення у Мін’юст, правоохоронні органи. Колективне звернення від ста депутатів – це сильніший інструмент, ніж лист від одного. На це більше звертають увагу, намагаються розібратись і не роблять відписок. Мої ключові МФО – це «Збережи ФОП», «Антикорупційний наступ» та «За міжконфесійний мир в Україні», – розповідає в коментарі «Чесно» нардеп Качура. Водночас він зазначив, що з деяких МФО він вийшов через те, що ті не ведуть діяльності: «Приходять колеги і кажуть «підпиши, будемо займатись якимось питанням, антикорупційною політикою», а за два роки ні разу не зібрались. Тоді й немає сенсу входити в таке МФО».

Міжфракційні депутатські об'єднання не реєструють в парламенті, про його утворення голова/співголова МФО повідомляє спікера, надсилаючи лист з персональним складом та підписами, у якому просить голову повідомити про це на засіданні парламенту. Водночас МФО функціонує без кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення своєї діяльності Апаратом Верховної Ради України. Хоча МФО не реєструють у парламенті, але перелік таких об'єднань, звісно, є. Водночас, як зазначають самі нардепи, іноді їхні об’єднання з різних причин не потрапляють в такий облік Апарату.

Для чого МФО

Тематика МФО в парламенті різноманітна: від регіональних об'єднань депутатів на кшталт земляцтв («Вінниччина», «Велика Волинь», «Кубань», «Дніпро», «Буковина» тощо), випускників університетів («Випускники Франка») – до об'єднання довкола вирішення тимчасових суспільно-політичних проблем («За доступні адміністративні послуги», «Питна вода», «За ФОПів» тощо).

Мета МФО «Розумна політика» досить загальна – «координація зусиль нардепів для розбудови України як правової держави з високим економічним потенціалом».

Лист Дмитра Разумкова про створення МФО «Розумна політика»

Однак у випадку з МФО Дмитра Разумкова можемо припустити, що це зробили для хоч якогось оформлення лояльних до ексспікера депутатів. Водночас не варто забувати, що на депутатів, які входять до будь-якого МФО, в першу чергу діє фракційна дисципліна, а цілі інших об’єднань мають другорядне значення.

У цьому контексті Дмитро Разумков вже заявив про тиск з боку Офісу президента та про «зачистку» керівництвом фракції-«слуг» його депутатів. Наприклад, на партійному з'їзді з фракції вирішили виключити одіозного мажоритарника з Одеси Артема Дмитрука, який підтримує обвинуваченого у держзраді блогера Шарія, та мажоритарницю Людмилу Буймістер, яку пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим і яка отримала від партії премію «Червона кнопка року». Крім того, партія ініціювала їхнє виключення з комітетів парламенту. Також з керівництва партії «Слуга народу» виключили Ольгу Коваль, яка також увійшла в МФО Разумкова.

Сам ексспікер не бачить проблем у тому, що в його об'єднання входять одіозні нардепи.

«У кожного є своя історія – як негативний, так і позитивний досвід роботи в парламенті. Щодо Дмитрука, то, якщо ви запитаєте в Одесі на його окрузі, ви побачите, що виборці схвально відгукуються про його діяльність. А десь там, мабуть, і про мене недобре говорять. Але «прибрати» цих депутатів з комітетів закон не дозволяє. Можна «прибрати» з посади голови, заступника чи секретаря – такі повноваження у голови Верховної Ради є. А просто «прибрати» з комітету, бо тобі хтось не подобається, то це таке ж свавілля, як і погрози забрати мандат» – наголошує в коментарі «Чесно» Дмитро Разумков.

15 листопада нардеп від «Батьківщини» Володимир Кабаченко звернувся до спікера з листом про відкликання свого підпису зі списку членів МФО «Розумна політика».

Лист Володимира Кабаченка про вихід з МФО «Розумна політика»

Власне МФО має і новообрана очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Вона – засновниця об'єднання «За Велике будівництво», яке вважає одним з рупорів та локомотивів програми президента Володимира Зеленського у парламенті.

«Велике будівництво – це не просто розподіл коштів з бюджету, це також сучасні матеріали та імплементація 305 регламенту ЄС, це і зміна методів нормування та цифровізація у сфері будівництва. Члени нашого МФО – 228 членів усіх фракцій та груп, одне з найбільших МФО в парламенті – беруть участь у розробці та ухваленні відповідних законопроєктів. Нам є про що розказати і за що звітувати. Наприклад, зараз ми готуємо до другого читання законопроєкт №5655, який стосується реформи містобудування і викорінення корупції з цієї сфери. Йдеться про хабарі в розмірі 3-10 мільярдів гривень, які вимагають для отримання дозволів у сфері будівництва», – розповідає «Чесно» Олена Шуляк.

Слід зауважити, що 16 листопада у низці міст України пройшли акції протесту архітектурної спільноти (Архітектурної палати України) проти згаданого законопроєкту №5655, який, на їхній погляд, зовсім не враховує інтереси суспільства, місцевого самоврядування, архітекторів, забудовників та страховиків.

Руслан Стефанчук у липні цього року також створив у Верховній Раді власне МФО «За конституційну реформу і ефективну владу», яке назвали найбільшим міжфракційним об’єднанням. До його складу увійшли 283 народних депутати. Метою МФО Стефанчука є визначення пріоритетних напрямів реформування Конституції. Співголовами об’єднання, крім Руслана Стефанчука, став наразі його заступник у парламенті Олександр Корнієнко, а також нардепи-«слуги» Павло Фролов, Вікторія Подгорна та Андрій Клочко.

Щодо чисельності міжфракційних об'єднань, то у січні 2020 року створили МФО «Цінності. Гідність. Родина». Його членами, згідно з повідомленням парламенту, стали майже 300 нардепів з усіх фракцій та груп, а також позафракційні. Мета цього об'єднання — «захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди».

«Мене за період 2016–2019 років дуже вражало, як в парламенті постійно «пропихали» різноманітні проєкти постмодерного клину, які мали на меті вводити норми політично модні, але для нашого народу цілком неприйнятні. У наше МФО увійшло таке собі консервативне крило з усіх фракцій. Не випадково, що в парламенті досі немає Стамбульської конвенції або проєктів про цивільні партнерства. Ми вибудували такий інститут, як щомісячні бесіди з Радою церков, щоб мати проактивне розуміння, як я називаю, між Вічною радою і обраною Радою», – розповідає в коментарі «Чесно» співголова об'єднання від «Слуги народу» Святослав Юраш.

Після виключення з фракції «Слуги народу» підсанкційного нардепа Олександра Дубінського він також оголосив про створення власного МФО під назвою «Дубина – слуга українського народу», до якого увійшли семеро його ексколег.

Повідомлення нардепа Дубінського про створення свого МФО

Мета об’єднання Дубінського також була окреслена дуже загальними рисами у стилі «за все хороше». А колеги-депутати говорили про типовий тролінг від Дубінського і те, що МФО з такою назвою для Дубінського – більше хайп і резонанс у ЗМІ, ніж конкретна діяльність.

Натомість інший підсанкційний нардеп та позафракційний колега Дубінського Андрій Деркач, якого підозрюють у держзраді, створив і очолив у Раді МФО під назвою «Заборонено забороняти» (Forbidden to Forbid). До нього увійшло 30 нардепів (переважно представники ОПЗЖ та груп «Довіра» і «За майбутнє», а також позафракційний Вадим Новинський). Мета об'єднання – «для захисту порушених конституційних прав громадян і проти політичних репресій».

Лист Андрія Деркача про створення МФО «Заборонено забороняти»

Як не парадоксально, але нардеп-«слуга» і фігурант антикорупційних розслідувань Микола Тищенко є співголовою міжфракційного об’єднання «Правозахисна та антикорупційна коаліція», мета якого – «утвердження верховенства права, підтримка забезпечення прав і свобод людини і громадянина». Також Тищенко входить до МФО «За ФОПів» та «Енергоефективна Україна».

Наприклад, мета МФО «Кубань», яке також мало резонанс після оголошення нардепом від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком про його створення, – це розробка політики з повернення в культурне та соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців (в першу чергу, Кубані, але й інших регіонів, у яких компактно живуть українці).

Лист нардепа Олексія Гончаренка про створення МФО «Кубань»

«Такі об'єднання є в польському і литовському сеймах та в американському Конгресі. МФО – це політична річ. Мене, наприклад, цікавить нагадування Путіну, який постійно говорить про російські землі, про українську Кубань. Цим ми викликали істерику в Росії. Називаючи речі своїми іменами, то це й була одна із цілей створення цього МФО. Але водночас при робимо низку історичних і просвітницьких речей. Я також голова у МФО «За демократичну Білорусь», яку ми створили під час президентської кампанії в Білорусі», – розповів «Чесно» нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Деякі депутатські об'єднання втрачають свою актуальність після реалізації своєї мети. Як, наприклад, МФО Free Markiv, до складу якого увійшли 37 народних депутатів з майже всіх фракцій (крім ОПЗЖ). Його метою було звільнення та повернення до України нацгвардійця Віталія Марківа, якого врешті торік повністю виправдав суд та звільнили з італійської в’язниці.

Наприклад, мета МФО «За зброю самозахисту для законослухняних громадян» – «активне сприяння та захист права законослухняних громадян на зброю самозахисту (короткоствольну нарізну зброю)». У це об'єднання входить 22 нардепи («Голос», «Слуга народу», «ЄС», «Батьківщина», «За майбутнє»). Співголови МФО – нардеп «Голосу» Андрій Шараськін та представник «Слуги народу» Мар'ян Заблоцький.

Якщо деякі депутатські об'єднання не особливо інформують про свою діяльність, то інші мають навіть власний сайт, як, наприклад, МФО «БезЗайве». Його мета – відповідальне споживання, боротьба з забрудненням та екологія.

Деякі МФО інтригують своїми назвами, наприклад, «Україна 603,7». У нього увійшли понад 30 нардепів з різних фракцій. За словами голови об'єднання від «Слуги народу» Єлизавети Ясько, це МФО має символічну назву і його створили задля захисту національних інтересів, деокупації Криму та Донбасу.

«Щоб об’єднатися для відновлення нашої територіальної цілісності у парламенті, виникла ідея створити таке об’єднання, яке б підтримувало ініціативи, які потрібні Україні, військовим, громадянам, яке б захищало права людини та наближало до деокупації українські території. «Україна 603,7» – це кількість квадратних кілометрів, які є площею України разом із Кримом та Донбасом. Це досить символічна назва», – розповіла нардепка від «Слуги народу» на презентації МФО.

Рух «Чесно», для «Главкома»

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