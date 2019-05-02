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    Політика

    Коломойський про президентсво Зеленського: це наша з Аваковим спільна перемога

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    <p>Ігор Коломойський під час інтерв&rsquo;ю Bihus.Info</p> - Коломойський про президентсво Зеленського: це наша з Аваковим спільна перемога

    Ігор Коломойський під час інтерв’ю Bihus.Info

    У Коломойського та Авакова «є фан-клуб Зеленського»

    Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що під час президентських виборів вони з главою МВС Арсеном Аваковим «вболівали проти» діючого президента Петра Порошенка.

    Про це Коломойський сказав в інтерв'ю Bihus.Info.

    «З Аваковим ми давно спілкуємося і вважаємо, що це спільна перемога. У нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболівали проти Петі», - сказав Коломойський.

    На питання, з якого моменту Аваков почав «вболівати проти Петі», олігарх відповів: «Не хочу за нього говорити, але я б, якби у мене запитали, коли у нього стався «незворотний процес», коли Петя «перейшов рубікон», то це коли з приводу сина історія була ( «справа рюкзаків Авакова», – ред.).

    Також він заявив, що «справа рюкзаків Авакова - висмоктана з пальця».

    «А що там було? Поставка рюкзаків? У цьому є кримінал? Я пам'ятаю історію з касками першими, які надходили, або з бронежилетами, або з берцями - це йшло через нашу компанію. МВС домовлявся і йшло через нашу компанію. Це у 2014 році було, там теж були завищені ціни, тому що терміново, негайно й зараз»,  - додав олігарх.

    Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.

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