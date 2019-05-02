Коломойський про президентсво Зеленського: це наша з Аваковим спільна перемога



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Ігор Коломойський під час інтерв’ю Bihus.Info

У Коломойського та Авакова «є фан-клуб Зеленського»

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що під час президентських виборів вони з главою МВС Арсеном Аваковим «вболівали проти» діючого президента Петра Порошенка.

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю Bihus.Info.

«З Аваковим ми давно спілкуємося і вважаємо, що це спільна перемога. У нас є фан-клуб Зеленського. Ми вболівали проти Петі», - сказав Коломойський.

На питання, з якого моменту Аваков почав «вболівати проти Петі», олігарх відповів: «Не хочу за нього говорити, але я б, якби у мене запитали, коли у нього стався «незворотний процес», коли Петя «перейшов рубікон», то це коли з приводу сина історія була ( «справа рюкзаків Авакова», – ред.).

Також він заявив, що «справа рюкзаків Авакова - висмоктана з пальця».

«А що там було? Поставка рюкзаків? У цьому є кримінал? Я пам'ятаю історію з касками першими, які надходили, або з бронежилетами, або з берцями - це йшло через нашу компанію. МВС домовлявся і йшло через нашу компанію. Це у 2014 році було, там теж були завищені ціни, тому що терміново, негайно й зараз», - додав олігарх.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.