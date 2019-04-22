Коломойський розповів, коли саме повернеться в Україну



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Ігор Коломойський планує повернутися в Україну після офіційних результатів виборів

Коломойський чекає офіційного оприлюднення результатів президентських виборів

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобуває шоумен Володимир Зеленський.

Про це Коломойський заявив у коментарі LB.ua.

«Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше офіційного оприлюднення результатів президентських виборів», — сказав він

Раніше він заявляв про намір повернутися до України, якщо президентом стане Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Також Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».