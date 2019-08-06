Коломойський розказав, що потрібно, аби повернути Крим



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Щоб повернути Крим, потрібна ситуація а-ля 1991 рік, коли СРСР розпався, вважає Ігор Коломойський

Крим можливо повернути Україні тільки після того, як Росії набридне страждати від санкцій і в РФ відбудеться серйозна політична криза на кшталт 1991 року. Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв’ю російському РБК.

«Ну не знаю. Коли Росії набридне страждати від санкцій ... Чесно кажучи, я не вірю в зміну влади у вас ... У всякому разі в осяжному майбутньому. Всі говорять, що за життя нинішнього президента це неможливо, а я думаю, що за життя наступного президента це ще менш можливо. Повинна бути ситуація а-ля 1991 рік, коли СРСР розпався. Ніхто не очікував, але він розпався», - відповів Коломойський.

При цьому він припускає, що надії повернути Крим мало.

«Не варто брати якісь речі, якщо ти заздалегідь не продумав, як їх віддати назад. Крим був для Росії як отруєний пішак в шахах», - сказав український олігарх.

Нагадаємо, зараз українські компанії судяться з Росією через втрату компаній на окупованому півострові. 1 березня 2019 року стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону «Нафтогазу» у судовому спорі проти Росії за втрачені НАКом активи через анексію Криму. Внаслідок цього українська компанія втратила $5,2 млрд.

Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації $1,3 млрд збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Також за компенсацію втрачених активів судяться і компанії Коломойського.