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    Нафтогаз через суд вимагає у РФ $5,2 млрд через окупацію Криму

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    Росія захопила чимало активів Нафтогазу у Криму&nbsp; - Нафтогаз через суд вимагає у РФ $5,2 млрд через окупацію Криму
    Росія захопила чимало активів Нафтогазу у Криму 

    Гаазький трибунал уже визнав порушення Росією угоди про взаємний захист інвестицій

    НАК «Нафтогаз України» подав заяву до трибуналу у Гаазі, де оцінив збитки через анексію Росією Криму: внаслідок цього компанія втратила $5,2 млрд.

    Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

    У компанії повідомили, що Гаазький трибунал уже визнав порушення Росією угоди про взаємний захист інвестицій, до якої компанія апелює, вимагаючи компенсацію за конфіскацію своїх кримських активів. 

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    Наразі арбітраж розділив розгляд справи на 2 етапи, а остаточне рішення може винести на другий рік розгляду - не раніше кінця 2020 році.

    «Нафтогаз володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова у 2014 році», - наголосили у Нафтогазі.

    1 березня 2019 року стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму.

    Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року на підставі Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації «Про заохочення та взаємний захист інвестицій». Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

    Арбітраж проти Російської Федерації розпочато за спільною заявою НАК «Нафтогаз України» та шести підприємств групи Нафтогаз – ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Лікво», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», ДК «Газ України».

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