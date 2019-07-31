Нафтогаз через суд вимагає у РФ $5,2 млрд через окупацію Криму



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Росія захопила чимало активів Нафтогазу у Криму

Гаазький трибунал уже визнав порушення Росією угоди про взаємний захист інвестицій

НАК «Нафтогаз України» подав заяву до трибуналу у Гаазі, де оцінив збитки через анексію Росією Криму: внаслідок цього компанія втратила $5,2 млрд.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

У компанії повідомили, що Гаазький трибунал уже визнав порушення Росією угоди про взаємний захист інвестицій, до якої компанія апелює, вимагаючи компенсацію за конфіскацію своїх кримських активів.

Наразі арбітраж розділив розгляд справи на 2 етапи, а остаточне рішення може винести на другий рік розгляду - не раніше кінця 2020 році.

«Нафтогаз володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова у 2014 році», - наголосили у Нафтогазі.

1 березня 2019 року стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму.

Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року на підставі Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації «Про заохочення та взаємний захист інвестицій». Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

Арбітраж проти Російської Федерації розпочато за спільною заявою НАК «Нафтогаз України» та шести підприємств групи Нафтогаз – ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Лікво», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», ДК «Газ України».