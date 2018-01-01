Конфлікт з Угорщиною не вплине на співпрацю України з НАТО - експерт

Угорщина не зможе заблокувати вступ України до НАТО

Нещодавно Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде сприяти проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони. Однак попри те, що Угорщина намагається блокувати прагнення України до євроінтеграції, Київ продовжує активно взаємодіяти зі своїми міжнародними партнерами. Про це розповів Микола Бєлєсков, заступник



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Угорщина не зможе заблокувати вступ України до НАТО

Нещодавно Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде сприяти проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони. Однак попри те, що Угорщина намагається блокувати прагнення України до євроінтеграції, Київ продовжує активно взаємодіяти зі своїми міжнародними партнерами. Про це розповів Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики під час конференції у прес-центрі «Главком».

«Не зважаючи на блокування з боку Угорщини, українська сторона активно взаємодіє з усіма необхідними партнерами. Те, що робить Угорщина – це вже не такий страшний виклик для України», - розповів Бєлєсков.

Також експерт зазначає, що блокування Угорщиною засідання комісії НАТО-Україна не завдасть шкоди стосункам Києва з міжнародними партнерами.

«Менше двох тижнів тому міністр оборони України Полторак зустрічався з главою американського оборонного відомства Джейсом Меттісом. Американська сторона розуміє прогрес України. Вони, як і представництво НАТО в Україні чітко говорять , що наш пріоритет на цей рік – прийняття закону про національну безпеку України», - додав Бєлєсков.

Також він зазначає, що така поведінка з боку Будапешту цілком зрозуміла, адже на тлі майбутніх парламентських виборів, які відбудуться 8 квітня 2018 року, угорські політичні сили намагаються заручитися більшою підтримкою електорату. Адже угорці, які є громадянами інших країн також можуть голосувати на виборах.

«Їх можна зрозуміти. У квітні в Угорщині відбудуться вибори. Фідес (одна з найбільших політичних партій Угорщини - Ред.) налаштована використовувати питання етнічних угорців, щоб отримати додаткову електоральну підтримку. Тому вони не зацікавлені у вирішенні протиріч, адже хочуть показати, що захищають права угорців, які знаходяться на сусідніх землях», - зазначає заступник директора Інституту світової політики.

Нагадаємо, що Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не буде сприяти проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони.

Також нещодавно Міністр оборони України Степан Полторак провів особисту зустріч з главою американського оборонного відомства Джеймсом Меттісом.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: