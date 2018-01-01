Кононенко: Питання щодо керівництва служби ветеранів надто політизоване

«Питання керівника служби ветеранів зараз надто політизується навколо прізвищ, але ніхто не говорить про проблеми ветеранів»

Питання навколо обрання керівника Держслужби у справах ветеранів та призначення на цю посаду ветерана АТО та волонтера Валентина Манька надто політизується. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко. «У нас є така практика, що лунають



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Ігор Кононенко

«Питання керівника служби ветеранів зараз надто політизується навколо прізвищ, але ніхто не говорить про проблеми ветеранів»

Питання навколо обрання керівника Держслужби у справах ветеранів та призначення на цю посаду ветерана АТО та волонтера Валентина Манька надто політизується. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

«У нас є така практика, що лунають якісь заяви, а потім ніхто за них не несе відповідальності. Мене турбує, що питання керівника служби ветеранів зараз надто політизується навколо прізвищ, але ніхто не говорить про проблеми ветеранів, питання їх психологічної та соціальної реабілітації, і про завдання керівника служби, які він має вирішувати», – сказав Ігор Кононенко та зазначив, що сьогодні перед службою з питань ветеранів АТО стоять дуже важливі завдання, оскільки є чимало законодавчо не врегульованих питань.

За словами Кононенка, людина на цій посаді має працювати в системі Кабінету міністрів та у співпраці з парламентським комітетом у справах ветеранів.

«Моя позиція така, що незалежно від прізвищ треба дивитися – людина або впорається з посадовими обов′язками або ні. Якщо пан Манько не впорається зі своїми обов′язками, тоді на його місце має прийти інша людина», – сказав народний депутат від БПП, коментуючи призначення керівника ГО «Єдиний союз патріотів України» головою Держслужби з питань ветеранів.

«Кожен кандидат проходить спецперевірку. Якщо спецперевірка виявить якісь порушення з боку пана Манько, про які сьогодні пишуть у ЗМІ, то згідно з положенням про конкурс, на це місце буде призначена друга людина, яка є в резерві учасників конкурсу», – заявив Ігор Кононенко, відповідаючи на питання ведучих про поширені у пресі чутки щодо звинувачень на адресу Валентина Манька.

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