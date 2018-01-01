  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Корбан назвав людей, які подбали про його повернення в Україну

    За словами Корбана, найбільше за нього клопотався Михайло Бродський
    Бізнесмен, екс-заступник голови Дніпропетровскої обладміністрації Геннадій Корбан розказав про людей, які клопоталися через його проблеми з Банковою. Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik. «Це - Михайло Бродський, він клопотався. Це - Борис Філатов. Це Ігор Коломойський, Він, як міг, так і клопотався. Але я з наю, що клопотався. Але
    • Сьогодні, 21:11
    • Розсилка
    Геннадій Корбан
    Геннадій Корбан

    За словами Корбана, найбільше за нього клопотався Михайло Бродський

    Бізнесмен, екс-заступник голови Дніпропетровскої обладміністрації Геннадій Корбан розказав про людей, які клопоталися через його проблеми з Банковою.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik.

    «Це - Михайло Бродський, він клопотався. Це - Борис Філатов. Це Ігор Коломойський, Він, як міг, так і клопотався. Але я з наю, що клопотався. Але найбільше Бродський», - зауважив Корбан.

    Нагадаємо, раніше прокуратура інкримінувала Корбану створення злочинної організації, привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, викрадення людей, громадських діячів, політичних діячів і викрадення автомобільного транспорту.

    Згодом Корбана затримали, але суд відпустив його під домашній арешт.

    Влітку 2016 року Дніпровський суд Києва дозволив Корбану виїхати в Ізраїль. Приводом стало лікування в Тель-Авівському медичному центрі.

    Раніше Корбан також заявляв, що «дніпровська команда – нерозривна».

    У середині грудня 2017 року екс-очільник партії «Укроп» Геннадій Корбан повернувся в Україну.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Валентин Манько: В оточенні Корбана хотіли, щоб я взяв на себе провину за їхні кримінальні дії

    Читайте також
    Ігор Коломойський Борис Філатов Дніпро олігархи партії політика Геннадій Корбан УКРОП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ