Корбан назвав людей, які подбали про його повернення в Україну

За словами Корбана, найбільше за нього клопотався Михайло Бродський

Бізнесмен, екс-заступник голови Дніпропетровскої обладміністрації Геннадій Корбан розказав про людей, які клопоталися через його проблеми з Банковою. Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik. «Це - Михайло Бродський, він клопотався. Це - Борис Філатов. Це Ігор Коломойський, Він, як міг, так і клопотався. Але я з наю, що клопотався. Але



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Геннадій Корбан

За словами Корбана, найбільше за нього клопотався Михайло Бродський

Бізнесмен, екс-заступник голови Дніпропетровскої обладміністрації Геннадій Корбан розказав про людей, які клопоталися через його проблеми з Банковою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Zik.

«Це - Михайло Бродський, він клопотався. Це - Борис Філатов. Це Ігор Коломойський, Він, як міг, так і клопотався. Але я з наю, що клопотався. Але найбільше Бродський», - зауважив Корбан.

Нагадаємо, раніше прокуратура інкримінувала Корбану створення злочинної організації, привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, викрадення людей, громадських діячів, політичних діячів і викрадення автомобільного транспорту.

Згодом Корбана затримали, але суд відпустив його під домашній арешт.

Влітку 2016 року Дніпровський суд Києва дозволив Корбану виїхати в Ізраїль. Приводом стало лікування в Тель-Авівському медичному центрі.

Раніше Корбан також заявляв, що «дніпровська команда – нерозривна».

У середині грудня 2017 року екс-очільник партії «Укроп» Геннадій Корбан повернувся в Україну.

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